বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

নির্বাচন বানচালের জন্য নুরকে আহত করা হয়েছে: ফারুক

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন জয়নুল আবদিন ফারুক। ছবি: ইত্তেফাক

বিএনপির চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদিন ফারুক বলেছেন, নির্বাচন রোড ম্যাপ ঘোষণা হয়েছে। ঠিক এই সময় নির্বাচনকে বানচাল করার জন্য সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরকে আহত করে হাসপাতালে পাঠিয়েছে। বিভিন্ন কায়দায় আওয়ামী লীগকে আবার পুর্নবাসন করার জন্য হীন চক্রান্ত শুরু হয়েছে।

বুধবার (৩  সেপ্টেম্বর)  দুপুরে সেনবাগ পৌর শহরের থানা মোড়ে বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জয়নুল আবদিন ফারুক আরও বলেন, যারা ৭১ এ ভুল করেছে, তারা নতুন জন্ম নিয়েছে। তারা নাকি বাংলাদেশে পিআর চায়। পিআার বুঝেন...? আমরা ব্যালটের মাধ্যমে ভোট চাই। আমার ভোট আমি দেবো, যাকে খুশি তাকে দেবো। কবর থেকে উঠা মরা মানুষের ভোট এ বাংলার মাটিতে আর হবে না। 

পৌর বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক মাস্টার আবদুল হান্নান লিটনের সভাপতিত্বে ও উপজেলা যুবদলের সাবেক আহ্বায়ক সুলতান সালাউদ্দিন লিটনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন সেনবাগ উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি তামান্না ফারুক থিমা, সেনবাগ উপজেলা বিএনপি সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোক্তার হোসেন পাটোয়ারী, উপজেলা বিএনপি'র সাবেক যুগ্ন-সম্পাদক আমিন উল্যাহ বিএসসি প্রমুখ।

