একদল মুক্তিযুদ্ধ বিক্রি করেছে, আরেক দল চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থান বিক্রি করছে: আমীর খসরু

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, দেশে একদল মুক্তিযুদ্ধ বিক্রি করেছে, আরেক দল চব্বিশের গণঅভুত্থান বিক্রি করছে। জুলাই অভ্যুত্থান নিয়ে বিএনপি কোনো কৃতিত্ব নিতে চায় না, এটা বাংলাদেশের মানুষের অবদান।
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর একটি হোটেলে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তৃতা করেন তিনি।
তিনি আরও বলেন, জুলাই আন্দোলনের কৃতিত্ব নিয়ে লড়াই করলে দেশের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। শেখ হাসিনার বিদায়ের পর জনগণের যে আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে, তা ধারণ করতে না পারলে রাজনৈতিক দলগুলোর কোনো ভবিষ্যৎ নেই।
বিএনপির স্থায়ী কমিটির এ সদস্য বলেন, দেশকে বর্তমান কনসেপ্ট বা ধারণা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। এ পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের জন্য অনেক আগেই গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যে যাওয়া উচিত ছিল। বিপ্লবোত্তর যেসব দেশে দ্রুত নির্বাচন হয়নি, দাবি পূরণে ব্যস্ত সময় কাটিয়েছে; তারা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে, ওইসব দেশে গৃহযুদ্ধ লেগে আছে।
তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার থাকায় কেউ বিনিয়োগ করছে না, তবে নির্বাচন ঘোষণার পর থেকে ব্যবসায়ীরা বিনিয়োগের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।
তিনি আরও বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় গেলে ১৮ মাসে এক কোটি মানুষের চাকরির ব্যবস্থা করা হবে। এ ছাড়া ভবিষ্যতে দেশ পরিচালনা নিয়ে পরিকল্পনামাফিক কাজ করছে বিএনপি। উন্নয়নের নামে মানুষকে বঞ্চিত করে কোনো রাজনীতি করার ইচ্ছে নেই দলটির।