অনেক প্রকল্পের জন্য কৃষিজমি কমছে: ভূমি উপদেষ্টা

রাষ্ট্রের অনেক প্রকল্পের জন্য কৃষিজমি ব্যবহার হচ্ছে, এর ফলে কৃষিজমি কমছে বলে জনিয়েছেন ভূমি উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার।
বুধবার (০৩ সেপ্টেম্বর) ভূমি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির ১৫০তম সভা অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।
ভূমি উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার বলেছেন, ‘রাষ্ট্রের অনেক প্রকল্পের জন্য কৃষিজমি ব্যবহার হচ্ছে। এর ফলে কৃষিজমি কমছে। আবার রাস্তা-ঘাট, টার্মিনালসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রিয় উন্নয়ন কাজে কৃষি জমি প্রয়োজ হচ্ছে। অন্যকাজে কৃষিজমির ব্যবহার যতসম্ভব কমাতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নে এবং অবকাঠামো উন্নয়নের কারণে বাংলাদেশে কৃষিজমি কমছে, যা খাদ্যনিরাপত্তার জন্য একটি বড় হুমকি। জাতীয় স্থানিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা উচিত।’
উপদেষ্টা বলেন, ‘সকল প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিবেশের অনুশাসন অবশ্যই মেনে চলতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে অবশ্যই পরিবেশ ছাড়পত্র নিতে হবে। কারণ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ অনুযায়ী, কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা প্রকল্প গ্রহণের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে পরিবেশ ছাড়পত্র গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। এই ছাড়পত্র পেতে হলে প্রকল্প শুরুর আগে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা অনুমোদন নিতে হবে এবং সকল পরিবেশগত মান পূরণ করতে হবে।’
সভায় বলা হয়, ‘দিনাজপুর জেলার ‘পাওয়ার গ্রিড স্টেথিং প্রজেক্ট’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন ‘বড়পুকুরিয়া (উত্তর) ২৩০ কোভি সুইচিং উপকেন্দ্রটি উচ্চ ভোল্টেজে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলাধীন দর্গাপাড়া মৌজার ২৩ একর ভূমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত অনুমোদন ও পরবর্তি সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের আলোচনা হয়। প্রকল্পে প্রশাসনিক অনুমোদনকৃত ভূমির পরিমান ৩৪১.৮ একর।
‘পদ্মাসেতু রেল সংযোগ প্রকল্প’ বাস্তবায়নের জন্য মুন্সীগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলাধীন ৬টি এবং শ্রীনগর উপজেলাধীন ১টিসহ মোট ৭টি মৌজায় ১১৬.৩৩০৫ একর ভূমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত অনুমোদন করে কমিটি।
‘ভূমি অধিগ্রহণ ও ইউটিলিটি স্থানান্তর প্রকল্প: সাপোর্ট টু ঢাকা (কাঁচপুর) সিলেট তামাবিল মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ এবং উভয় পার্শ্বে পৃথক সার্ভিস লেন নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্পের এলএ মামলা মূলে সিলেট জেলার ওসমানীনগর উপজেলাধীন আতাউল্যা, দয়ামীর, খয়েরপুর উত্তর ও রাইকদাড়া মৌজার সর্বমোট ১০.৬৭৯৯ একর ভূমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত অনুমোদন করে কমিটি। প্রকল্পে কিছু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের যায়গা রয়েছে। জেলা প্রশাসক সিলেট স্থানীয় জনগণের সাথে কথা বলেছেন তাদের সম্মতির কথা জানান।
‘কুমারগাঁও-বাদ্যাঘ্যাট-এয়ারপোর্ট সড়ককে জাতীয় মহাসড়ক চার-লেনে উন্নীতকরণ (এক্সেললোডসহ)’ শীর্ষক প্রকল্পের এলএ মামলা নম্বর ০৫/২০২০-২০২৪ স্কুলে সিলেট জেলার সদর উপজেলাধীন বড়শালা মৌজার ২২.০৬২ একর ভূমি চূড়ান্ত অনুমোদন করে কমিটি। প্রকল্পে টিলা কথা বলা হলেও ওখানে টিলা নেই, তবে জমির শ্রেণী টিলা জানান সিলেট জেলা প্রশাসক।
সভায় উপস্থিত ছিলেন- ভূমি মন্ত্রণালয় সিনিয়র সচিব এএসএম সালেহ আহমেদ; মো. এহছানুল হক; সিনিয়র সচিব সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ; ড. ফারহিনা আহমেদ; সচিব পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; এমদাদ উল্লাহ মিয়ান, কৃষি সচিব; মো. ফাহিমুল ইসলাম; সচিব রেল মন্ত্রণালয়সহ ভূমি মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্নমন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।