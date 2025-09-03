সেকশন

বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ছবি অস্বীকার, ডিআরইউতে মব সৃষ্টি ও আওয়ামী লীগ আমলের আইন নিয়ে নতুন উদ্যোগ: সম্পাদক পরিষদের উদ্বেগ

আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:১০

সম্প্রতি প্রকৌশস বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আন্দোলন চলাকালে দারিত্বে থাকা এক পুলিশ কর্মকর্তা একজন ছাত্রের মুখ চেপে ধরেন। পরে ছবিটি বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে পুলিশ দাবি করে এটি এআই-জেনারেটেড ব্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে তৈরি। তবে পরবর্তীতে যাচাই-বাছাই করে সংশ্লিষ্ট একাধিক গণমাধ্যম ছবিটি প্রকৃত বলে নিশ্চিত হয়।

পুলিশের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দ্বারা তৈরি ছবি দাবি করা প্রসঙ্গে সম্পাদক পরিষদ এক বিবৃতে বলে, আমরা বলতে চাই যে, আমরা সম্পাদক পরিষদের সদস্যরা অবশ্যই এআই-এর বিষয়ে অবগত এবং এআই-সংক্রান্ত কোনো ছবি আমরা পত্রিকায় ছাপালে আমরা কাগজে উল্লেখ করে দিই।

গত ২৮ আগস্ট ঢাকা রিপোটার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) পূর্বঘোষিত একটি গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উন্মুক্ত অনুষ্ঠান হওয়ায় হঠাৎ করেই একদল লোক ভেতরে প্রবেশ করে মব সৃষ্টির চেষ্টা চালায়। এ ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে পরে ডিআরইউ একটি বিবৃতি প্রকাশ করে। মব সৃষ্টিকারীদের নিয়ে ডিআরইউর অবস্থানকে সমর্থন করে সম্পাদক পরিষদ।

অন্যদিকে নতুন করে গণমাধ্যম কর্মী সুরক্ষা আইন বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এটি মূলত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে প্রণীত উদ্যোগ। আইনটির বিভিন্ন ধারা একই রকম রেখে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিয়েছে বলে জানা যায়। এ বিষয়ে তথা মন্ত্রণালয় সম্পাদক পরিষদসহ বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে মতামতও চেয়েছে। সম্পাদক পরিষদের মতে, এমব প্রবণতা পূর্ববর্তী সরকারের চিন্তা ও মানসিকতার প্রতিফলন। এ ধরনের পুনরাবৃত্তি পূর্ববর্তী সরকারের স্বাধীন সাংবাদিকতার ওপর হস্তক্ষেপ এবং একতরফা উদ্যোগের কথা মনে করিয়ে দেয় বলে আমরা মনে করি।

ইত্তেফাক/এএম

