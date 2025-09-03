সেকশন

বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

‘গত তিনবারের মতো নির্বাচন করার সাহস কেউ দেখাবে না’

আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৫৩
জনপ্রশাসন সচিব মোহাম্মদ মোখলেস উর রহমান

গত তিনবারের মতো নির্বাচন আর কেউ করার সাহস দেখাবে না বলে মন্তব্য করেছেন জনপ্রশাসন সচিব মোহাম্মদ মোখলেস উর রহমান। তিনি বলেন, লটারিতে ডিসি-ইউএনওর পদায়ন আর নয়।

আজ বুধবার সচিবালয়ে পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলমের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সিনিয়র সচিব এ কথা জানান। তিনি বলেন, মাঠ প্রশাসনের ভোটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা কোনো ব্যক্তি বা দলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করলে তাকে প্রত্যাহার করে প্রচলিত আইনের আওতায় এনে তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। 

সিনিয়র সচিব বলেন, ‘এবার কেউ এতটুকু যদি এদিক-ওদিক কারো পক্ষে, কোন দলের পক্ষে এতোটুকু যদি। এখন পর্যন্ত জানি সেই রকম নেই। যদি আমরা এ রকম বুঝি তাকে আমরা উইথড্র (প্রত্যাহার) করব, প্রচলিত আইনের আওতায় এনে তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

এ সময় আইজিপি বাহারুল আলম জানান, আরও ২ হাজার পুলিশের নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পাশাপাশি আরও ২ হাজার পুলিশ সদস্যের পদন্নোতি দেওয়ার কথাও জানান তিনি।

ইত্তেফাক/এনএ

বিষয়:

জাতীয় নির্বাচন

