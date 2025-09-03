ডাকসু নির্বাচনে বিশেষ গোষ্ঠীকে সুবিধা দেওয়ার পাঁয়তারা চলছে: আবদুল কাদের

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন ঘিরে বিশেষ গোষ্ঠীকে সুবিধা দেওয়ার পাঁয়তারা চলছে বলে অভিযোগ করেছেন বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেলের ভিপি (সভাপতি) প্রার্থী আবদুল কাদের। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ অভিযোগ করেন।
কাদের বলেন, “১৯৭৩ সালের নির্বাচনের মতো এবারো বিশেষ গোষ্ঠী ডাকসুকে বানচালের ষড়যন্ত্র করছে। তবে নির্বাচন বহাল রেখে আদালতের রায়ে শিক্ষার্থীদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে। আমরা রায়কে সাধুবাদ জানাই।”
ভোটের আগে ও পরে ৯ দিনের ছুটি ঘোষণার সমালোচনা করেন কাদের। তিনি বলেন, “এই ছুটির মধ্যেই দূরভিসন্ধি আছে। বিশেষ গোষ্ঠীকে সুবিধা দেওয়ার একটি পাঁয়তারা করা হচ্ছে।”
এসময় বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেলের জিএস (সাধারণ সম্পাদক) প্রার্থী আবু বাকের মজুমদার অভিযোগ করেন, “বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন চায় না শিক্ষার্থীরা সুষ্ঠুভাবে ভোট দিক। এ কারণেই ভোটকেন্দ্র হল থেকে অনেক দূরে নির্ধারণ করা হয়েছে।” তিনি অবিলম্বে ভোটকেন্দ্র পুনর্বিন্যাসের দাবি জানান।