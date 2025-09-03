সেকশন

বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ডাকসু নির্বাচনে বিশেষ গোষ্ঠীকে সুবিধা দেওয়ার পাঁয়তারা চলছে: আবদুল কাদের

আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:০০

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন ঘিরে বিশেষ গোষ্ঠীকে সুবিধা দেওয়ার পাঁয়তারা চলছে বলে অভিযোগ করেছেন বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেলের ভিপি (সভাপতি) প্রার্থী আবদুল কাদের। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ অভিযোগ করেন।

কাদের বলেন, “১৯৭৩ সালের নির্বাচনের মতো এবারো বিশেষ গোষ্ঠী ডাকসুকে বানচালের ষড়যন্ত্র করছে। তবে নির্বাচন বহাল রেখে আদালতের রায়ে শিক্ষার্থীদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে। আমরা রায়কে সাধুবাদ জানাই।”

ভোটের আগে ও পরে ৯ দিনের ছুটি ঘোষণার সমালোচনা করেন কাদের। তিনি বলেন, “এই ছুটির মধ্যেই দূরভিসন্ধি আছে। বিশেষ গোষ্ঠীকে সুবিধা দেওয়ার একটি পাঁয়তারা করা হচ্ছে।”

এসময় বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেলের জিএস (সাধারণ সম্পাদক) প্রার্থী আবু বাকের মজুমদার অভিযোগ করেন, “বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন চায় না শিক্ষার্থীরা সুষ্ঠুভাবে ভোট দিক। এ কারণেই ভোটকেন্দ্র হল থেকে অনেক দূরে নির্ধারণ করা হয়েছে।” তিনি অবিলম্বে ভোটকেন্দ্র পুনর্বিন্যাসের দাবি জানান।

ইত্তেফাক/এএম

বিষয়:

ঢাবি ক্যাম্পাস

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ফরহাদের ছাত্রলীগ বিতর্ক, ভিডিও বার্তা দিলেন আসল ফরহাদ

এস এম ফরহাদের ডাকসু ভোটে অংশ নিতে বাধা নেই

৯ সেপ্টেম্বরই হচ্ছে ডাকসু নির্বাচন

ডাকসু নির্বাচনে কোনো বাধা নেই : আপিল বিভাগ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

জাকসু নির্বাচন: ৩ দিন বন্ধ থাকবে ক্লাস-পরীক্ষা

ডাকসু নির্বাচন নিয়ে ফুলকোর্টে শুনানি চলছে

ডাকসুর নারী প্রার্থীকে ‘গণধর্ষণের’ হুমকি: আলী হুসেনকে বহিষ্কার করল ঢাবি

ডাকসু নির্বাচন নিয়ে ফুলকোর্টে শুনানি আজ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng