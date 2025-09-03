সেকশন

পিআর নয়, জনগণ সরাসরি পদ্ধতিতে নির্বাচন চায়: রুহুল কবির রিজভী

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, পিআর নয়, বরং সরাসরি পদ্ধতিতেই নির্বাচন চান দেশের সাধারণ জনগণ। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) বিএনপি’র ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঢাকা জেলা বিএনপি আয়োজিত আলোচনা সভা ও র‌্যালির পূর্বে তিনি এসব কথা বলেন।

বর্তমানে আলোচনায় থাকা পিআর পদ্ধতি সম্পর্কে রিজভী বলেন, ‘এখন হঠাৎ করে কোনো কোনো রাজনৈতিক দল অনেক কথা বলছে। ভাই, পিআর পদ্ধতি কী?’

তিনি বলেন, ‘এ দেশের জনগণ, গ্রামের মানুষ, সাধারণ মানুষরা কি বলতে পারবে পিআর পদ্ধতি কী? এটা তো কখনো ব্যবহার করা হয়নি। এর কোনো দৃষ্টান্ত নেই। এটি তো জনগণ চায় না।’ এসময় সভায় উপস্থিত নেতাকর্মীদের উদ্দেশে তিনি প্রশ্ন রাখেন, ‘আপনারা কি পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন চান? সঙ্গে সঙ্গে কর্মীরা ‘না, না’ বলে স্লোগান দেন।

তিনি বলেন, জনগণ সরাসরি পদ্ধতিতেই নির্বাচন চায়। আসন্ন ডাকসু নির্বাচনের প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘আন্দোলন, সংগ্রাম ও নীতি-আদর্শের দল হলো ছাত্রদল। ঢাবি’র শিক্ষার্থীরা যদি অবাধভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে, তাহলে ছাত্রদলের প্যানেলই জয়ী হবে।’

অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ছাত্রদল বিজয়ী হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা জেলা বিএনপি’র সভাপতি খোন্দকার আবু আশফাক এবং সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক নিপূণ রায়।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিএনপির স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. রফিকুল ইসলাম, ডা. দেওয়ান সালাউদ্দিন বাবু, তমিজ উদ্দিন, স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ-সভাপতি জাহিদুল কবির, ডা.জাহাঙ্গীর, ডা. জাহাঙ্গীর হোসেন, ছাত্রদলের সহ-সভাপতি ডা. তৌহিদ আওয়াল প্রমুখ।

