বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯ ভাদ্র ১৪৩২
নির্বাচনের আগে আরও দু-একটা সরকার দেখা যেতে পারে: আসাদুজ্জামান রিপন

আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:২৩

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনের আগে আরও দু-একটা সরকার দেখা যেতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ড. আসাদুজ্জামান রিপন। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর একটি হোটেলে ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থান’ নিয়ে আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

রিপন বলেন, “অন্তর্বর্তী সরকারের মধ্যে কোনো দৃঢ়তা নেই। লোভের কারণে ’২৪-এর গণ-অভ্যুত্থান ব্যর্থ হওয়ার পথে। আগামী নির্বাচনের আগেই গোটা দুয়েক সরকার আসতে পারে। যেভাবে ‘বাহুবলী ওয়ান, টু, থ্রি’ সিক্যুয়েল আছে, তেমনি হয়তো দেখা যাবে ‘ইউনূস গভর্নমেন্ট ওয়ান, টু।’”

গত ১৫ বছরে শেখ হাসিনার শাসন নিয়ে সমালোচনা করে বিএনপির এ নেতা বলেন, “এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল যেখানে শেখ হাসিনা থাকলে ক্ষমতার পরিবর্তন সম্ভব নয়–এই ধারণা রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। বড় বড় ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে প্রশাসন, সেনাবাহিনী ও পুলিশ–সবার মধ্যে ভয় ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিল।”

তিনি আরও বলেন, “গত বছর ৩০ মে হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জের এক সমাবেশে আমি বলেছিলাম শেখ হাসিনা অনিবার্যভাবে পতনের দিকে যাচ্ছেন। আজ সেটিই সত্য হয়েছে।”

রিপন মন্তব্য করেন, আওয়ামী লীগ সরকারের পতন অনিবার্য হলেও বিএনপি সামনে ক্ষমতায় আসতে পারলে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে।

বিএনপি রাজনীতি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার

