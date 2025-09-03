পশ্চিম তীর নিয়ে ইসরায়েলকে ‘রেড লাইন’ টেনে দিল আরব আমিরাত

ফিলিস্তিনের অধিকৃত পশ্চিম তীরের কিছু অংশ সংযুক্ত করার ইসরায়েলি পদক্ষেপকে 'রেড লাইন' হিসেবে সতর্ক করে দিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেওয়া আরব দেশটির রাজনৈতিক বিষয়ক সহকারী মন্ত্রী লানা নুসেইবেহ বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) এক বিবৃতিতে এই লাল রেখা টেনে দেন।
নুসেইবেহ স্পষ্ট করে বলেন, 'পশ্চিম তীরের সংযুক্তি সংযুক্ত আরব আমিরাতের জন্য একটি লাল রেখা হিসেবে কাজ করবে।'
তিনি বলেন, এটি আব্রাহাম চুক্তির দৃষ্টিভঙ্গি এবং চেতনাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, আঞ্চলিক একীকরণের প্রচেষ্টা বন্ধ করবে এবং এই সংঘাতের (ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি আগ্রাসন) গতিপথ কী হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে ব্যাপকভাবে ভাগ করে নেওয়া ঐকমত্যকে পরিবর্তন করবে।
২০২০ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাত ২৬ বছরের মধ্যে প্রথম আরব দেশ হিসেবে আব্রাহাম চুক্তির অধীনে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে। এর পরপরই বাহরাইন এবং মরক্কো এতে যোগ দেয়। আবুধাবি তখন থেকে ইসরায়েলের সঙ্গে বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা এবং পর্যটন সম্পর্ক আরও গভীর করেছে। ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র অন্যান্য আরব দেশ, বিশেষ করে সৌদি আরবের সঙ্গেও চুক্তিটি এগিয়ে নিতে চাইছে।
গত আগস্ট মাসে ইসরায়েলি অতি-ডানপন্থী অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচ ঘোষণা করেন, দীর্ঘ বিলম্বিত দখল পরিকল্পনার আওতায় পশ্চিম তীরের এলাকাগুলো ইসরায়েলের সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে। এটি পশ্চিম তীরকে বিভক্ত করবে এবং পূর্ব জেরুজালেম থেকে এটিকে বিচ্ছিন্ন করবে। এই পদক্ষেপ ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের ধারণাকে 'কবর' দেবে।
লানা নুসেইবেহ আরও বলেছেন, 'শুরু থেকেই আমরা চুক্তিগুলোকে ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি আমাদের অব্যাহত সমর্থন এবং একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য তাদের বৈধ আকাঙ্ক্ষাকে সক্ষম করার একটি উপায় হিসাবে দেখেছি। আমরা ইসরায়েলি সরকারকে এই (দখল) পরিকল্পনা স্থগিত করার আহ্বান জানাচ্ছি।'
প্রসঙ্গত, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, পর্তুগাল, যুক্তরাজ্য এবং অন্যান্য পশ্চিমা দেশগুলো এই মাসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। ১৪০টিরও বেশি দেশের সঙ্গে ইউরোপীয়রা যোগ দিচ্ছে - এমন প্রেক্ষাপটে ইসরায়েলের পশ্চিম তীরের দখল-সংযুক্তি ফিলিস্তিনের পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলবে বলে সতর্ক করেছেন বিশ্লেষকরা।