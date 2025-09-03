সেকশন

বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

যাত্রাবাড়ি থেকে লুট হওয়া বিপুল অস্ত্র উদ্ধার

আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:০৫
যাত্রাবাড়ী থানা। ৫ আগস্টে তোলা ছবি। ইত্তেফাক

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের দিন গত বছরের ৫ আগস্ট রাজধানীর যাত্রাবাড়ি থেকে লুট হওয়া পুলিশের ৮টি সাউন্ড গ্রেনেড, একটি পিস্তল, ৮ রাউন্ড গুলি ও ২টি ম্যাগাজিন উদ্ধারসহ ১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব-১০। 

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর কারওয়ান বাজারে র‌্যাব মিডিয়া সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানান র‍্যাব-১০ এর অধিনায়ক মোহাম্মদ কামরুজ্জামান। 

তিনি বলেন, গত ৩১ আগষ্ট গোপন সংবাদের ভিত্তিতে যাত্রাবাড়ী থানার বিবির বাগিচা এলাকা থেকে গত ৫ আগস্ট থানা থেকে লুট হওয়া ৪টি সাউন্ড গ্রেনেট উদ্ধারসহ মোহাম্মদ ফয়সাল খান নামে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তার দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে আরও ৪টি সাউন্ড গ্রেনেড উদ্ধার করা হয়। তবে সাউন্ড গ্রেনেডের কোন সিরিয়াল নম্বর না থাকায় এগুলো কোন থানা থেকে লুট হয়েছিলো সেটি এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। 

তিনি আরও বলেন, গতকাল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চাঁদপুরের কচুয়ায় মাঝিরকান্দি এলাকা থেকে ৫ আগস্ট যাত্রাবাড়ী থানা থেকে অস্ত্র লুট হয়ে একটি পিস্তল, ৮ রাউন্ড গুলি ও দুইটি ম্যাগাজিন উদ্ধার করা হয়। অস্ত্রের সিরিয়াল দেখে বোঝা যায় যাত্রাবাড়ী থানা থেকে এই অস্ত্র লুট হয়েছে। 

ইত্তেফাক/এনএ

বিষয়:

রাজধানী যাত্রাবাড়ী

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

আদালতে জামিন চেয়েছেন লতিফ সিদ্দিকী

কুড়িল বিশ্বরোডে পোশাক শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ, যান চলাচল বন্ধ

আদাবরে পুলিশ সদস্যকে কোপানোর ঘটনায় আটক ১০২

আদাবরে পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় অভিযান, একদিনেই গ্রেপ্তার ১০২

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বিএনপিকে ধন্যবাদ জানালো পুলিশ

আদাবরে পুলিশ সদস্যকে কোপানোর ঘটনায় আটক ১০২ জন

দক্ষিণখানে সাবেক স্বামীর ছুরিকাঘাতে নারীর মৃত্যুর অভিযোগ

আদাবরে পুলিশের ওপর কিশোর গ্যাংয়ের ভয়াবহ হামলা

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng