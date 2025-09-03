সেকশন

বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে উচ্চ পর্যায়ের আন্তর্জাতিক সংলাপ চায় এপিএইচআর

আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৩৪

রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে বাংলাদেশ, চীন ও আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর অংশগ্রহণে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজনের প্রস্তাব দিয়েছে আসিয়ান পার্লামেন্টারিয়ানস ফর হিউম্যান রাইটস (এপিএইচআর)।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে এপিএইচআরের একটি প্রতিনিধি দল এই প্রস্তাব দেয়।

মালয়েশিয়ার সাবেক সংসদ সদস্য ও এপিএইচআর-এর সহ-সভাপতি চার্লস সান্তিয়াগো বলেন, 'দুইটি বিষয়কে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করতে হবে। একটি হলো রোহিঙ্গাদের জন্য আসিয়ান নেতৃত্বাধীন তহবিল সংগ্রহ, এবং অপরটি আসিয়ান-বাংলাদেশ-চীন যৌথ রাজনৈতিক শীর্ষ সম্মেলন আয়োজন।

এ সময় প্রধান উপদেষ্টা বলেন, টআমরা আসিয়ানের সেক্টরাল ডায়ালগ পার্টনার হতে চাই। কারণ আসিয়ানের সদস্য না হওয়ায় আমরা সরাসরি ইস্যুটি তুলতে পারি না। কিন্তু এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই সংকট আজ আমাদের কাঁধে এক বিরাট বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে।ট

তিনি আরও বলেন, টআসিয়ানের এমন একটি সংসদীয় প্ল্যাটফর্ম গঠন করুন, যার মধ্যে বাংলাদেশকে আমন্ত্রিত করা যায়। এতে করে আমরা রোহিঙ্গা ইস্যুতে সরাসরি কথা বলতে পারব।ট

চার্লস সান্তিয়াগো জানান, ২০১৮ সালে আসিয়ান সদস্যরা রোহিঙ্গা শিবির পরিদর্শন করেছিলেন এবং তখন থেকেই বিষয়টি তারা পর্যবেক্ষণ করছেন। তবে গত দুই-তিন বছর আসিয়ান বিষয়টি নিয়ে অনেকটাই নীরব ছিল বলে স্বীকার করেন তিনি।

তিনি বলেন, 'আমরা তখন মিয়ানমারে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় বেশি মনোনিবেশ করছিলাম। তবে এখন সময় এসেছে রোহিঙ্গা সমস্যাকে আবারও আসিয়ানের মূল ইস্যু হিসেবে তুলে ধরার।'

সাক্ষাতে আরও উপস্থিত ছিলেন মালয়েশিয়ার সংসদের সদস্য ওয়াং চেন, ফিলিপাইনের কংগ্রেসের সাবেক সদস্য রাউল ম্যানুয়েল এবং এপিএইচআরের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর চোনলাথান সুফাইবুনলার্ড।

ইত্তেফাক/আইএ

বিষয়:

প্রধান উপদেষ্টা

