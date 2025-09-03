সেকশন

বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

নুরুল হক নুর পুরোপুরি ঝুঁকিমুক্ত: ঢামেক পরিচালক

আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:২৬
ছবি: সংগৃহীত

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর এখন পুরোপুরি ঝুঁকিমুক্ত এবং তার শারীরিক অবস্থার দ্রুত উন্নতি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান। বুধবার (০৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে হাসপাতাল প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি। 

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান বলেন, ‘নুরের শারীরিক অবস্থার দ্রুত উন্নতি হচ্ছে এবং তার চিকিৎসা দেশে করাই সম্ভব। তবে চিকিৎসার ফলোআপের জন্য তিনি বিদেশে যাবেন কি না, তা তার পরিবার সিদ্ধান্ত নেবে।’

নুরের সুস্থতার জন্য রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের অযথা ভিড় না করার অনুরোধও জানান তিনি। 

গত ২৯ আগস্ট রাতে রাজধানীর বিজয়নগরে গণঅধিকার পরিষদ ও জাতীয় পার্টির নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ ও সেনাবাহিনী লাঠিচার্জ করে। এতে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর, সাধারণ সম্পাদক মো. রাশেদ খানসহ চার নেতা-কর্মী আহত হন। এরপর থেকে নুর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। 

মঙ্গলবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় নুরের স্ত্রী মারিয়া আক্তারের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতিকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর নির্দেশ দেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

নুরের ওপর হামলার ঘটনায় বিচারপতি আলী রেজার নেতৃত্বে এক সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি হয়েছে।

