বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

শ্রমিকদের ২৩ দফা মেনে নিলো কর্তৃপক্ষ, বৃহস্পতিবার খুলছে উত্তরা ইপিজেড

আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৪৯
ছবি: সংগৃহীত

নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডে আন্দোলনরত শ্রমিকদের ২৩ দফা দাবি মেনে নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এর মধ্যে ছাঁটাই করা শ্রমিকদের বহালের বিষয়টিও রয়েছে। এর মাধ্যমে টানা কয়েক দিনের অচলাবস্থার পর আগামীকাল বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) থেকে খুলছে ইপিজেডের সব কারখানা। তবে এভারগ্রীন কোম্পানির কারখানা খুলবে শনিবার।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টার দিকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন উত্তরা ইপিজেডের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ আবদুল জব্বার।

তিনি বলেন, শ্রমিকদের দাবির বিষয়ে বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে। বৃহস্পতিবার থেকে ইপিজেডের সব কারখানা খোলা হবে। তবে এভারগ্রীন কার্যক্রম শুরু করবে শনিবার থেকে।

এর আগে, গত ৩০ আগস্ট (শনিবার) থেকে এভারগ্রীনের শ্রমিকরা ২৩ দফা দাবি নিয়ে আন্দোলনে নামেন। পরে তা ছড়িয়ে পড়ে অন্য কারখানার শ্রমিকদের মধ্যেও। মঙ্গলবার আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে যৌথবাহিনী পদক্ষেপ নিলে সংঘর্ষে এক শ্রমিক নিহত ও অন্তত ১৫ জন আহত হন। এরপর থেকে ইপিজেডের সব কারখানা বন্ধ রাখা হয়।

ইত্তেফাক/কেএইচ

