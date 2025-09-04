১২ সেকেন্ডে দিতে হবে একটি ভোট!

আগামী ৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন। নির্বাচন উপলক্ষে ক্যাম্পাসে উৎসবের হাওয়া বইছে। প্রার্থীরা বিভিন্ন উপায়ে নিজেদের প্রচার-প্রচারণা চালাচ্ছেন। আগামী ৭ সেপ্টেম্বর শেষ হবে আনুষ্ঠানিক প্রচারণা। গতকাল ডাকসু নির্বাচন উপলক্ষে ক্লাস বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। নতুন সিদ্ধান্ত অনুসারে শুধুমাত্র ভোটের দিন ৯ সেপ্টেম্বর ক্লাস বন্ধ থাকবে। ৮ ও ১০ তারিখ যথারীতি ক্লাস চলবে। গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় ডাকসুর চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন এই তথ্য জানান। এর আগে ৮, ৯ ও ১০ তারিখ ছুটির ঘোষণা দিয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এদিকে ডাকসু নির্বাচনে শিবির সমর্থিত জিএস প্রার্থী এসএম ফরহাদের প্রার্থিতা নিয়ে রিট করা নারী শিক্ষার্থী বি এম ফাহমিদা আলমকে প্রকাশ্যে গণধর্ষণের হুমকি দেওয়া শিক্ষার্থীকে ছয় মাসের জন্য বহিষ্কার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
এবারের ডাকসুতে মোট ভোটারের সংখ্যা ৩৯ হাজার ৭৭৫ জন। কেন্দ্রীয় সংসদের ২৮টি পদের জন্য ৪৭১ জন প্রার্থী এবং ১৮টি হল সংসদের ১৩টি পদের জন্য ১ হাজার ৩৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। প্রায় ৪০ হাজার ভোটারের জন্য কেন্দ্র মাত্র আটটি এবং বুথ ৭১০টি। গড়ে প্রতি বুথে ৫৬ জন ভোটার ভোট দিতে পারবেন। নির্বাচনকে ঘিরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ থাকলেও, রেকর্ডসংখ্যক প্রার্থীর কারণে ভোটদানের প্রক্রিয়া নিয়ে তৈরি হয়েছে উদ্বেগ। ভোটাররা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারবেন কি না, তা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে।
হিসেব করে দেখা গেছে, কেন্দ্রীয় সংসদ ও হল সংসদের মোট ৪১টি পদের জন্য ভোট দিতে ভোটারের প্রায় ৮ মিনিট সময় লাগতে পারে। অর্থাৎ প্রতি ১২ সেকেন্ডে একটি করে ভোট দিতে হবে। এত কম সময়ে ব্যালটে পছন্দের প্রার্থী খুঁজে বের করা এবং ভোট দেওয়া বেশ কঠিন হতে পারে বলে অনেকে আশঙ্কা করছেন। বিশেষ করে, ভোটের শুরুতে ভিড় বেশি হলে দীর্ঘ লাইনের সৃষ্টি হতে পারে। এছাড়াও ভোটের দিন অতিরিক্ত তাপপ্রবাহ, বৃষ্টি কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে অসুবিধায় পড়তে পারেন ভোটাররা। এতে ভোটারদের উপস্থিতিও কমার আশঙ্কা রয়েছে।
তবে ডাকসুর চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন বলেন, ভোটাররা পছন্দের প্রার্থীর নাম ও ব্যালট নম্বর আগে থেকেই প্রস্তুত করে রাখেন, তাই ব্যালটে ভোট দিতে বেশি সময় লাগবে না। ভোট গ্রহণের সময় ও বুথের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে উল্লেখ করে প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা বলেন, প্রতি ভোটারের জন্য আট মিনিট করে সময় রাখা হয়েছে। প্রায় ৪০ হাজার ভোটার ভোট দিতে আসবেন, তা ধরেই প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। ভোটের সময় এক ঘণ্টা বাড়ানো হয়েছে। সকাল ৮টা থেকে বিরতিহীনভাবে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলবে। এই সময়ের মধ্যে যদি কেউ ভোটকেন্দ্রের আঙিনায় উপস্থিত হন, তাদেরও ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।
ভোটকেন্দ্র থাকবে সিসিটিভির আওতায় :ডাকসু নির্বাচনে সুষ্ঠুভাবে ভোট সম্পন্ন করতে প্রতিটি ভোটকেন্দ্র সিসি ক্যামেরার আওতায় থাকবে। এ বিষয়ে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন নির্বাচনের প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন। গতকাল বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে নিজের কার্যালয়ের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।
ভোট কেন্দ্র বৃদ্ধি ও পুনর্বিন্যাসের দাবি :নির্বাচনের ভোটকেন্দ্র ঘোষণা করার পর থেকেই বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন ও প্যানেলের প্রার্থীরা ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানোর দাবি জানিয়ে আসছিলেন। পরবর্তীতে নির্বাচন কমিশন ভোটকেন্দ্র ছয়টি থেকে আটটিতে বর্ধিত করে। কিন্তু এতেও ভোটারদের সংকুলান হবে না বলে মনে করছেন প্রার্থীরা।
জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান বলেন, আমরা নির্বাচন কমিশনকে শুরু থেকেই ভোটকেন্দ্র বাড়ানোর জন্য দাবি রেখেছি। মাত্র আটটি কেন্দ্রে এত ভোটার ভোট দিতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে। কমিশনকে কোনো এক পক্ষ ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা নিয়ে প্রভাবিত করছে। যার কারণে ২০১৯ সালের ডাকসু নির্বাচনের পুনরাবৃত্তি ঘটার আশঙ্কা থেকে যায়। তখন ভেতরে ছাত্রলীগ দাঁড়িয়ে ছিল, অনাবাসিক শিক্ষার্থীরা ঢুকতে পারেননি। এবারও অনাবাসিক শিক্ষার্থীরা যদি দেরিতে আসেন, তবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করা সম্ভব হবে না।
এদিকে ডাকসু নির্বাচনের ভোটকেন্দ্র পুনর্বিন্যাস করে শিক্ষার্থীদের জন্য সহজতর করার দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের আহ্বায়ক ও জিএস প্রার্থী আবু বাকের মজুমদার। গতকাল বিকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এটি জানান। বাকের বলেন, বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হল এবং বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হলের কেন্দ্র দেওয়া হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে। অথচ এটিকে খুব সহজেই সমাজকল্যাণ ইউনস্টিটিউটে নিলে শিক্ষার্থীদের ভোট দিতে সুবিধা হয়। হলপাড়ার শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ বা কলাভবন সহজ হয়। কিন্তু তাদের কেন্দ্র দেওয়া হয়েছে উদয়ন স্কুল। এছাড়া অন্য কেন্দ্র নিয়ে সমস্যা রয়েছে। তাই এগুলো একটু পুনর্বিন্যাস করা জরুরি।
ধর্ষণের হুমকি দেওয়া সেই শিক্ষার্থী বহিষ্কার:সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নারী শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের হুমকি দেওয়ার ঘটনায় অভিযুক্ত আলী হুসেনকে ছয় মাসের জন্য বহিষ্কার করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে আরও বলা হয়, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌন নিপীড়ন বিষয়ক কমিটিতে পাঠানো হয়েছে। এর আগে ধর্ষণের হুমকি দেওয়ার ঘটনায় দুটি পৃথক কমিটি করে ঢাবি প্রশাসন।