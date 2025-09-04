সেকশন

গাজীপুরে কাঁচাবাজারে ভয়াবহ আগুন

আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:০০
আগুন লাগার খবরে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুর মহানগরীর চান্দনা চৌরাস্তার কাঁচাবাজারে ভয়াবহ আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। বাজারের একটি মুদিখানা থেকে আশপাশের দোকানে আগুন ছড়িয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। তবে এতে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। 

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ৬টার দিকে চৌরাস্তার চৌরাস্তা মুদিখানা মার্কেটের কাঁচাবাজারে ওই আগুন লাগে। 

স্থানীয় সূত্র জানা গেছে, ভোর পৌনে ৬টার দিকে চৌরাস্তা মুদিখানা মার্কেটে হঠাৎ করেই ধোঁয়া ও আগুনের লেলিহান শিখা দেখা যায়। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন আশপাশের দোকান ও স্থাপনায় ছড়িয়ে পড়ে। পরে স্থানীয়রা ফায়ার সার্ভিসে খবর দেয়৷

ফায়ার সার্ভিস জানায়, বৃহস্পতিবার সকাল ৬ টার দিকে আব্দুস সুহানের কাঁচাবাজার ও মার্কেটে ভয়াবহ আগুন লাগে। খবর পেয়ে ভোগড়া মডান ফায়ার সার্ভিস থেকে ৩ ইউনিট আগুন নেভানোর কাজে যোগ দেয়। আগুনের ভয়াবহতা বাড়তে থাকায় পরে জয়দেবপুর থেকে আরও দুই ইউনিটসহ মোট পাঁচটি ইউনিট আগুন নেভানোর কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। 

ফায়ার সার্ভিসের উপ-সহকারী পরিচালক মো. আব্দুল্লাহ মামুন গণমাধ্যমকে বলেন, খবর পাওয়ার পরই ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট আগুন নেভানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি।

গাজীপুর আগুন

