ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আনন্দ মিছিলে গায়ে ধাক্কা লাগাকে কেন্দ্র করে দুই গ্রামবাসীর মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত ৩০ জন আহতের খবর পাওয়া গেছে।
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) উপজেলা হাসপাতাল মোড় এলাকায় বিকেল ৫টা থেকে শুরু হয় এ সংঘর্ষ। পরে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত দফায় দফায় চলে সংঘর্ষ। এতে অংশ নেয় স্থানীয় সৈয়দটুলা ও উচালিয়াপাড়া গ্রামের লোকজন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, সরাইল উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান লস্কর তপুর নেতৃত্বে একটি মিছিল বের হওয়ার প্রস্তুতি চলছিল। বিভিন্ন স্থান থেকে কর্মী-সমর্থকরা খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে হাসপাতাল মোড়ে জড়ো হতে থাকেন। এ সময় উচালিয়াপাড়ার মোশাররফের সঙ্গে থাকা এক যুবকের সঙ্গে সৈয়দটুলার মুজাহিদের ধাক্কা লাগে। বিষয়টি নিয়ে কথা কাটাকাটি থেকে হাতাহাতি শুরু হয়। পরে মোশাররফ ঝগড়া থামাতে গেলে মুজাহিদ তাকে আঘাত করলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।
পরে ঘটনার জেরে দুই গ্রামের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও ইট-পাটকেল নিক্ষেপে পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষে উভয়পক্ষের অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছেন, যাদের অনেককে স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
সরাইল সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তপন সরকার বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণে চেষ্টা চালায়। পরে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ প্রচেষ্টঅয় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। এ ঘটনায় যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।