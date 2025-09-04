গাজীপুর মহানগরের চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় একটি মার্কেটে আগুনে পুড়ে গেছে ৬০টি দোকান। এতে এসব দোকানের মালামাল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকাল সোয়া ৬টার দিকে আগুনের সূত্রপাত হয়। পরে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট সকাল সাড়ে ৭টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে এতে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। পুড়ে যাওয়া মার্কেটটি স্থানীয়ভাবে চান্দনা চৌরাস্তা কাঁচাবাজার হিসেবে পরিচিত। সেখানে কাঁচা মালামাল খুচরা ও পাইকারি বেচাবিক্রি হয় বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।
ক্ষতিগ্রস্ত বাজারটির ব্যবসায়ীরা জানান, মার্কেটটিতে প্রায় দেড় শতাধিক দোকান রয়েছে। দীর্ঘ দিন ধরে সেখানে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছেন তারা। বৃহস্পতিবার সকালে হঠাৎ আগুন লাগার খবর পেয়ে সেখানে ছুটে আসেন সবাই। ফায়ার সার্ভিসের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও প্রায় ৬০টি দোকান পুড়ে গেছে।
ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয়রা জানায়, চন্দনা চৌরাস্তা এলাকায় শাপলা ম্যানশনের পশ্চিম পাশে টিনশেডের তৈরি মার্কেটে একটি দোকানে আগুন লাগে। পরে মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে আগুন। এ সময় স্থানীয়রা আগুন নেভানোর চেষ্টা করে ও ফায়ার সার্ভিসে খবর দেয়। খবর পেয়ে চৌরাস্তা মডার্ন ফায়ার সার্ভিসের ৩টি ইউনিট এবং জয়দেবপুর ফায়ার সার্ভিসের দুইটি ইউনিটের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে এক ঘণ্টার চেষ্টায় সকাল সাড়ে ৭টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
গাজীপুরের চৌরাস্তা মডার্ন ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার মো. ইকবাল হাসান জানান, খবর পেয়ে সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয় । তাৎক্ষণিক আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্ত সাপেক্ষে জানা যাবে।