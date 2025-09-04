রেকর্ড দামে স্বর্ণ বিক্রি আজ থেকে

দেশের বাজারে টানা চার দফায় বাড়ল স্বর্ণের দাম। এতে স্বর্ণের দামে নতুন রেকর্ড হয়েছে। বাজারে স্বর্ণের নতুন দাম আজ থেকে কার্যকর হবে বলে জানিয়েছে বাজুস।
বুধবার (০৩ সেপ্টেম্বর) রাতে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস)।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, স্থানীয় বাজারে তেজাবি স্বর্ণের (পিওর গোল্ড) মূল্য বেড়েছে। ফলে সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় স্বর্ণের নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে।
বাজুসের নতুন ঘোষণা অনুযায়ী, আজ থেকে ভালো মানের (২২ ক্যারেট) প্রতি ভরি স্বর্ণের দাম তিন হাজার ৪৪ টাকা বেড়ে এক লাখ ৭৮ হাজার ৮৩২ টাকায় বিক্রি হবে।
বাজুস আরও জানায়, সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় স্থানীয় বাজারে তেজাবি স্বর্ণের (পিওর গোল্ড) দাম বাড়ানো হয়েছে। নতুন দাম অনুযায়ী, ভরিপ্রতি ২১ ক্যারেট স্বর্ণের দাম হবে এক লাখ ৭০ হাজার ৭০৩ টাকা, ১৮ ক্যারেটের দাম এক লাখ ৪৬ হাজার ৩১৩ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির ভরিপ্রতি স্বর্ণের দাম এক লাখ ২১ হাজার ১৬৬ টাকায় বিক্রি হবে।
যা গত ২ সেপ্টেম্বর থেকে আজ বুধবার পর্যন্ত প্রতি ভরি ২২ ক্যারেট স্বর্ণ এক লাখ ৭৫ হাজার ৭৮৮ টাকা, ২১ ক্যারেট এক লাখ ৬৭ হাজার ৭৯৮ টাকা, ১৮ ক্যারেট এক লাখ ৪৩ হাজার ৮২৯ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির স্বর্ণ ভরিপ্রতি এক লাখ ১৯ হাজার ৪৩ টাকায় বিক্রি হয়েছে।
বাজুস জানিয়েছে, পরবর্তী ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত এই নতুন দাম দেশের সব জুয়েলারি দোকানে কার্যকর থাকবে। তবে বিক্রয়মূল্যের সঙ্গে সরকার নির্ধারিত পাঁচ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) ও বাজুস নির্ধারিত ন্যূনতম ছয় শতাংশ মজুরি যোগ হবে। গয়নার ডিজাইন ও মানভেদে মজুরির পরিমাণে পরিবর্তন হতে পারে।