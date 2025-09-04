সেকশন

বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

মোনালির সংসারে ভাঙনের সুর

আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:২২
মোনালি ঠাকুর ও মাইক রিখটার। ছবি: সংগৃহীত।

সুইজারল্যান্ডের নাগরিক মাইক রিখটারকে ভালোবেসে বিয়ে করেন বলিউডের জনপ্রিয় গায়িকা মোনালি ঠাকুর। তবে তাদের দাম্পত্যে চলছে অস্থিরতা। শোনা যাচ্ছে, সংসার আর টিকছে না বাঙালি এ তারকার। 

হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, লং ডিসটেন্সের কারণে দাম্পত্য সম্পর্কে ভাঙন ধরেছে। ফলে বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই দম্পতি।

করোনাকালের মাঝেই ভক্তদের সামনে বিয়ের খবর প্রকাশ করেছিলেন মোনালি। তিনি জানিয়েছিলেন, তিন বছর আগেই বিদেশি প্রেমিককে বিয়ে করেছেন। তবে এতদিন বিষয়টি গোপন রেখেছিলেন দুজনে। কিন্তু বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যেই সম্পর্কে দূরত্ব তৈরি হয়।

মোনালি ইতোমধ্যেই ইনস্টাগ্রামে স্বামীকে আনফলো করেছেন এবং মুছে ফেলেছেন একসঙ্গে তোলা সব ছবি। এছাড়া গায়িকার ঘনিষ্ঠ সূত্র জানাচ্ছে, গত বছর মোনালির মায়ের মৃত্যু সময় থেকেই দুইজনের মধ্যে ফাটল স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

 

তখন থেকেই তাদের মধ্যে আর কোনো যোগাযোগ বা বোঝাপড়া নেই বললেই চলে। কয়েক বছরের ব্যবধানে মোনালি ও মাইকের সম্পর্ক অনেকটাই বদলে গেছে। এখন আর তারা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে নয়, সম্পূর্ণ আলাদা পথের যাত্রী। খুব শিগগিরই আনুষ্ঠানিকভাবে বিচ্ছেদের ঘোষণা আসতে পারে।

২০১৭ সালে একটি ট্রিপের সময় মোনালি ও মাইকের প্রথম পরিচয় হয়। সেখান থেকেই শুরু হয় প্রেম, পরে গোপনে বিয়ে। দীর্ঘদিন চুপচাপ থাকার পর ২০২০ সালে গায়িকা নিজেই বিষয়টি প্রকাশ্যে আনেন। তবে সেই বিয়ে টিকলো না খুব বেশি দিন। 

ইত্তেফাক/পিএস

বিষয়:

বলিউড দাম্পত্যজীবন বিবাহ বিচ্ছেদ সুইজারল্যান্ড গায়িকা

