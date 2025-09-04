ব্যবসায় বড় ধরনের পরিবর্তন আনছে গুগল, থাকছে না একচেটিয়া প্রভাব

মার্কিন আদালতের রায়ে ভাঙন থেকে রক্ষা পেল প্রযুক্তি জায়ান্ট গুগল। তবে ব্যবসার ধরনে বড় পরিবর্তন আনতে হচ্ছে প্রতিষ্ঠানটিকে। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, গুগলকে আর একচেটিয়া চুক্তি করা যাবে না এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে সার্চ-সংক্রান্ত তথ্য ভাগ করে নিতে হবে। যদিও তাদের জনপ্রিয় ক্রোম ওয়েব ব্রাউজার বিক্রি করতে হবে না। খবর বিবিসির।
দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর মার্কিন ডিসট্রিক্ট জজ অমিত মেহতা এই রায় দেন। বিচার বিভাগ চাইছিল, গুগল ক্রোম বিক্রি করুক। কিন্তু আদালত বলেন, ক্রোম নিজেদের কাছে রাখতে পারবে গুগল, তবে তথ্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে ভাগ করে দিতে হবে এবং একচেটিয়া প্রভাব খাটানো যাবে না।
রায়ের পর গুগল একে নিজেদের জয় বলে আখ্যা দিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির মতে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) যুগে সার্চের নতুন নতুন পদ্ধতি আসায় প্রতিযোগিতা এখন আরও তীব্র। গুগলের বিবৃতিতে বলা হয়, 'আজকের সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে যে এআই-এর কারণে তথ্য অনুসন্ধান বহু মাত্রিক হয়ে উঠেছে। মানুষ সহজেই তাদের পছন্দমতো সেবা বেছে নিতে পারছে।'
গুগল শুরু থেকেই অভিযোগ অস্বীকার করে এসেছে। তাদের দাবি, সার্চ ইঞ্জিনের মান এবং ব্যবহারকারীর আস্থার কারণেই বাজারে তাদের শীর্ষস্থান, অন্য কোনো অনিয়মের কারণে নয়। তবে গত বছর বিচারক মেহতা রায় দিয়েছিলেন, গুগল অন্যায় কৌশলে বাজারে আধিপত্য বিস্তার করেছে, যা মার্কিন অ্যান্টিট্রাস্ট আইনের লঙ্ঘন।
আদালতের সর্বশেষ রায়ে বলা হয়েছে, পুরো ক্রোম বা অ্যান্ড্রয়েড বিক্রি করা হবে কার্যকর সমাধান নয়। গুগলের যুক্তি ছিল, অ্যান্ড্রয়েড আলাদা করে বিক্রি করলে তা কার্যত সঠিকভাবে চলবে না।
মার্কিন সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাবিগেইল স্লেটার বলেছেন, 'এই সিদ্ধান্ত প্রতিযোগিতা ফিরিয়ে আনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছে। তবে লক্ষ্য পূরণে যথেষ্ট কি না, তা আমরা ভেবে দেখছি।'
রায়ের খবর প্রকাশের পরপরই গুগলের মূল প্রতিষ্ঠান অ্যালফাবেটের শেয়ারের দাম ৮ শতাংশের বেশি বেড়ে যায়। অ্যাপল, স্যামসাং ও মটোরোলার মতো কোম্পানিগুলোও এতে উপকৃত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
এর আগে প্রকাশ হয়েছিল, গুগল একচেটিয়া অবস্থান ধরে রাখতে ২০২১ সালে অ্যাপল, মজিলা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তির জন্য ২৬ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে। ভবিষ্যতে গুগল সার্চ, ক্রোম, গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট বা জেমিনি অ্যাপের ক্ষেত্রে আর এ ধরনের একচেটিয়া চুক্তি করতে পারবে না। ফলে ফোন নির্মাতারা চাইলে অন্য সার্চ ইঞ্জিন, ব্রাউজার বা এআই অ্যাসিস্ট্যান্টও প্রি-লোড বা প্রচার করতে পারবে।
ডিপওয়াটার অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের জিন মানস্টার বলেন, 'এই রায় বড় প্রযুক্তি কোম্পানির জন্য ইতিবাচক। অ্যাপলও এর লাভবান হবে, কারণ গুগলকে এখন থেকে প্রতি বছর নতুন করে সার্চ চুক্তি করতে হবে।'
এসঅ্যান্ডপি গ্লোবালের গবেষণা প্রধান মেলিসা অটো মনে করেন, বাজার যেভাবে কঠোর রায়ের আশঙ্কা করেছিল, বাস্তবে ততটা হয়নি। তার মতে, গুগলের সার্চ ব্যবসা এ বছর প্রায় ২০০ বিলিয়ন ডলার রাজস্ব তুলতে পারে, যার বড় অংশ বিতরণ অংশীদারদের কাছে যাবে।
তবে প্রতিদ্বন্দ্বী ডাকডাকগো বলেছে, এই রায় যথেষ্ট নয়। প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী গ্যাব্রিয়েল ওয়েইনবার্গের ভাষায়, 'গুগলের অবৈধ আচরণ মোকাবিলায় কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ভোক্তাদের ভোগান্তি তাই চলতেই থাকবে।'
এদিকে চলতি মাসের শেষেই অনলাইন বিজ্ঞাপন প্রযুক্তিতে একচেটিয়া প্রভাব বিস্তারের অভিযোগে গুগলকে আরেকটি মামলায় আদালতে দাঁড়াতে হবে।