বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০ ভাদ্র ১৪৩২
বাংলাদেশে গত এক মাসে যেসব খুন-হামলা হয়েছে, তা ষড়যন্ত্রের অংশ: শামা ওবায়েদ

আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৫৩
বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ। ছবি: সংগৃহীত।

বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ বলেছেন, গত এক মাসে বাংলাদেশে যেসব খুন হয়েছে, নুরুল হক নুরের ওপর হামলা হয়েছে, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিনা কারণ বা তুচ্ছ কারণে গণ্ডগোল তৈরি করা হয়েছে এগুলো একটি ষড়যন্ত্রের অংশ।

তিনি বলেন, যারা বাংলাদেশকে গণতন্ত্রের উন্নয়নের দিকে যেতে দিতে চায় না, যারা বাংলাদেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানে অগ্রগতি চায় না, যারা বাংলাদেশকে পরনির্ভরশীল করে রাখতে চায়, তারা বাংলাদেশকে শোষণ করছে-তারাই ঘটনাগুলো ঘটাচ্ছে।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৬টার দিকে ফরিদপুরের নগরকান্দা উপজেলা সদরে অবস্থিত শহীদ মুক্তিযোদ্ধা আকরামুন্নেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। 
বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা-পরবর্তী এ সমাবেশের আয়োজন করে উপজেলা বিএনপি। 

বিএনপি নেত্রী বলেন, যতবার এ দেশে গণতন্ত্র ব্যাহত হয়েছে, ভোটাধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে, মানুষের কথা বলার অধিকার হরণ করা হয়েছে, ততবার বিএনপি মাঠে নেমেছে।

শামা ওবায়েদ বলেন, বিএনপির হাজারো নেতাকর্মী গত ১৭ বছরে গুম হয়েছে, খুন হয়েছে। আমাদের নগরকান্দা-সালথা উপজেলার মারুফকে আমরা হারিয়েছি। শত শত নেতাকর্মী জেলে গেছে। এসব মামলা এখনো খারিজ হয়নি। 

বিএনপির এই সাংগঠনিক সম্পাদক বলেন, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে হাসিনা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু আওয়ামী লীগের যারা দুর্নীতির ভাগ পেয়েছে, যারা খুন করেছে, যারা গুলি করেছে, যারা গুলির আদেশ দিয়েছে- তারা কিন্তু আমাদের চারপাশে এখনো ঘোরাফেরা করছে। সুতরাং আমাদেরকে সাবধান থাকতে হবে।

নগরকান্দা উপজেলা বিএনপির জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক শওকত আলী শরীফের সঞ্চালনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন, নগরকান্দা উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান, সহ-সভাপতি সৈয়দ শাহিনুজ্জামান, আলিমুজ্জামান, আশরাফ আলী মুন্সী, মাহবুব আলী মিয়া, আলমগীর হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

ইত্তেফাক/পিএস

বিএনপি সারাদেশ ফরিদপুর শামা ওবায়েদ

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

