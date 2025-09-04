সেকশন

বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

শেখ হাসিনার মামলায় রাজসাক্ষী মামুনের জেরা শুরু

আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৩৬
রাজসাক্ষী সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের বিরুদ্ধে জুলাই-আগস্ট আন্দোলনের মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় রাজসাক্ষী সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনের জেরা শুরু হয়েছে। 

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১টা ৩৫ মিনিটে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন বিচারিক প্যানেলে তার জেরা শুরু হয়।

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের পক্ষে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী মো. আমির হোসেন চৌধুরী মামুনের জেরা করছেন। এর আগে, ২ সেপ্টেম্বর রাজসাক্ষী হিসেবে জবানবন্দি দেওয়ার পর তাকে আংশিকভাবে জেরা করা হয়েছিল। এরপর ৩ সেপ্টেম্বর স্টেট ডিফেন্সের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাকি জেরার জন্য আজকের দিন ধার্য করা হয়।

জবানবন্দিতে রাজসাক্ষী চৌধুরী মামুন আওয়ামী লীগ শাসনামলে পুলিশে রাজনৈতিক প্রভাব এবং গ্রুপিংয়ের কথা তুলে ধরেন। একইসাথে তিনি শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের নির্দেশে জুলাই-আগস্টে গণহত্যা চালানো হয়েছে জানিয়ে নিজের দায় স্বীকার করে ক্ষমা চেয়েছেন।

মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে শেখ হাসিনার এই মামলায় চৌধুরী মামুনসহ এ পর্যন্ত ৩৬ জন সাক্ষী জবানবন্দি দিয়েছেন। সাক্ষীরা তাদের জবানবন্দিতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কামালসহ জুলাই-আগস্টে হত্যাযজ্ঞে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন। গত ১০ জুলাই ট্রাইব্যুনাল শেখ হাসিনা, কামাল ও মামুনের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন। এই মামলায় তাদের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের পাঁচটি অভিযোগ এনেছে প্রসিকিউশন।

আনুষ্ঠানিক অভিযোগের মোট আট হাজার ৭৪৭ পৃষ্ঠার মধ্যে তথ্যসূত্র রয়েছে দুই হাজার ১৮ পৃষ্ঠা, জব্দতালিকা ও দালিলিক প্রমাণাদি রয়েছে চার হাজার পাঁচ পৃষ্ঠা এবং শহীদদের তালিকার বিবরণ রয়েছে দুই হাজার ৭২৪ পৃষ্ঠা। এই মামলায় মোট ৮১ জন সাক্ষী রয়েছেন। গত ১২ মে ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা চিফ প্রসিকিউটরের কাছে এই প্রতিবেদন জমা দিয়েছিল।

ইত্তেফাক/টিএইচ

বিষয়:

জাতীয় শেখ হাসিনা আইন আদালত আব্দুল্লাহ আল মামুন আসাদুজ্জামান খান কামাল রাজসাক্ষী

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

জি এম কাদের ও তার স্ত্রীকে দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা 

সাগরে লঘুচাপ দুর্বল হয়ে পড়েছে

২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা : তারেক রহমান-বাবরের খালাসের রায় বহাল

বিদেশে অর্থপাচার রোধে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা জরুরি: প্রধান উপদেষ্টা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রাতের মধ্যে ৬ জেলায় ঝড়ের শঙ্কা

ভার্চুয়ালি হাজিরা দিলেন সাবেক ১৪ মন্ত্রী-এমপিসহ ২২ আসামি

‘গত তিনবারের মতো নির্বাচন করার সাহস কেউ দেখাবে না’

‘জোটবদ্ধ নির্বাচন করলেও নিজ দলের প্রতীকে ভোট করতে হবে’

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng