ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে জনপ্রিয় অভিনেতা আশিস কাপুরকে। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) ভারতীয় হিন্দি টিভি সিরিয়ালের এই অভিনেতাকে পুনে থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। দিল্লির সিভিল লাইন্স থানায় ভুক্তভোগী নারীর লিখিত অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ভুক্তভোগী ওই নারীর অভিযোগ অনুযায়ী, গত ২ আগস্ট তাকে দিল্লিতে একটি হাউস পার্টি চলাকালীন শৌচালয়ের মধ্যে বন্ধ করে তার উপর নির্যাতন চালান অভিনেতা। ১১ আগস্ট অভিনেতা আশিস কাপুরের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেন তিনি। সেখানে উল্লেখ করা হয়, বেশকিছু অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির সঙ্গে মিলে অভিনেতা ওই নারীকে ধর্ষণ করেছেন। তার উপর ভিত্তি করেই আশিসসহ আরও বেশ কয়েকজনের খোঁজ শুরু করে পুলিশ।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ইনস্টাগ্রামে অভিনেতার সঙ্গে পরিচিত হন ওই নারী। পরবর্তীকালে তাকে এক বন্ধুর বাড়িতে হাউস পার্টিতে আমন্ত্রণ জানান আশিস। সেখানেই ২ আগস্ট এই ঘটনাটি ঘটে। জানা গেছে, আশিসের সঙ্গে ওইদিন তার এক বন্ধু ও তার স্ত্রীও যুক্ত ছিলেন।
অভিযোগকারিনীর দাবি, শৌচালয়ের মধ্যে তার উপর নির্যাতন চালানোর ভিডিও ক্যামেরাবন্দি করা হয়। তবে সেই ভিডিও এখনও পায়নি পুলিশ। শোনা যাচ্ছে, আশিস ও তার বন্ধু অভিযোগকারিনীকে ধর্ষণ করাকালীন তার বন্ধুর স্ত্রী বলপূর্বক তাকে আটকে রেখেছিলেন। পরে তিনজনকে অনেকক্ষণ দেখতে পেয়ে পার্টিতে আসা বাকিরা খোঁজাখুঁজি শুরু করলে তাদের শৌচালয় থেকে উদ্ধার করা হয়।
এদিকে আগস্টের মাঝামাঝি অভিযোগ দায়ের হলেও, গ্রেপ্তার করতে কেন এত দেরি হলো সেটার ব্যাখা দিয়েছেন পুনে নর্থের পুলিশ কর্মকর্তা রাজা বান্থিয়া। তিনি জানিয়েছেন, নির্যাতিতার অভিযোগের পর থেকে আশিস পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। তবে তার গতিবিধির উপর নজর রাখা হচ্ছিল।
ওই পুলিশ কর্মকর্তার বক্তব্য অনুযায়ী, আশিস প্রথমে গোয়াতে যান। তারপর সেখান থাকা যান পুনেতে। সেখান থেকে পুলিশের জালে ধরা পড়েন তিনি।
আশিসকে গ্রেপ্তার করা হলেও, অভিযোগকারিনীর বয়ানে অসংগতি রয়েছে বলে জানানো হয়েছে পুলিশের তরফ থেকে। ভুক্তভোগী নারী প্রথমে জানান, আশিসের আয়োজন করা পার্টিতে অন্য দুই ব্যক্তি তাকে ধর্ষণ করে। ৭ দিন পরে ১৮ আগস্ট বয়ান বদল করে তিনি জানান, আশিস একাই তাকে ধর্ষণ করেছে।
পুলিশ প্রাথমিকভাবে গণধর্ষণের মামলা রুজু করেছে। আশিসকে জিজ্ঞাসাবাদের পরে বাকিটা স্পষ্ট হবে বলে ধারণা করা যাচ্ছে।
আশিসের অভিনয় ক্যারিয়ার দীর্ঘদিনের। তিনি মূলত টিভি ধারাবাহিকে অভিনয় করেছেন। ‘লাভ ম্যারেজ’, ‘প্রতিজ্ঞা ২’, ‘নন্দিনী’-সহ একাধিক জনপ্রিয় সিরিয়ালে তাকে দেখা গেছে। বিশেষ করে ‘ইয়ে রিস্তা ক্যা কেহেলতা হ্যায়’ ধারাবাহিকে নিখিল চরিত্রে অভিনয় করে তিনি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন।