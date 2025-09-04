নেতা পারফর্ম করতে না পারলে, দল মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে: লিটন 

পাকিস্তানের বিপক্ষে ঘরের মাঠে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছিল বাংলাদেশ। তবে ব্যাট হাতে রান খরায় ছিলেন অধিনায়ক লিটন দাস। যা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন অনেকে। তবে নেদারল্যান্ডস সিরিজেই সেই চিন্তা দূর করেছেন টাইগার অধিনায়ক। ১৪৫ রান করে সিরিজসেরা হয়েছেন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার।
বুধবার (৪ সেপ্টেম্বর) তৃতীয় ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়ায় ২-০ ব্যবধানে সিরিজ নিজেদের করে নেয় বাংলাদেশ। পরে সংবাদ সম্মেলনে লিটন বলেন, ‘আমি (অধিনায়কত্ব) উপভোগ করি, উপভোগ করি বলেই এই দায়িত্ব নিয়েছি। অবশ্যই আমাদের টানা বেশ কয়েকটি সিরিজে ভালো ক্রিকেট হয়েছে। আমি নিজেও পারফর্ম করছি, যা দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। একজন নেতা যখন পারফর্ম করতে পারেন না, তখন দল মানসিকভাবে কিছুটা ভেঙে পড়ে।’
ডাচদের বিপক্ষে রান পাওয়ায় বেশ খুশি লিটন। তিনি বলেন, ‘আমাদের দলের সবাই ভালো পারফর্ম করছে, আর আমারও একটি চ্যালেঞ্জ ছিল– আমিও যেন সেই অবদান রাখতে পারি, যেন ভালো পারফর্ম করতে পারি। সেদিক থেকে আমি ভীষণ আনন্দিত যে আমি দলের একজন সদস্য হিসেবে ইতিবাচক প্রভাব রাখতে পারছি।’
সিলেটের উইকেটের প্রশংসা করে লুটন বলেন, ‘আমরা জানি বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ম্যাচগুলোর মধ্যে সিলেট ও চট্টগ্রাম তুলনামূলকভাবে বেশ ব্যাটিং-বান্ধব ভেন্যু। আউটফিল্ডও এখানে খুব ভালো। অন্যদিকে মিরপুরে সবাইকেই কিছুটা সংগ্রাম করতে হয়, শুধু আমাদের স্থানীয় খেলোয়াড়রা নয়, বিদেশি খেলোয়াড়রাও এখানে খেলতে এসে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। তাই স্বাভাবিকভাবেই সব ব্যাটসম্যানের জন্য সিলেট একটি ভালো বিকল্প, দারুণ একটি মাঠ। এখানে খেলা সত্যিই উপভোগ্য।’