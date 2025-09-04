সেকশন

বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০ ভাদ্র ১৪৩২
নেতা পারফর্ম করতে না পারলে, দল মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে: লিটন 

আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:০৩
বাংলাদেশ দলের টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক লিটন দাস। ছবি: সংগৃহীত

পাকিস্তানের বিপক্ষে ঘরের মাঠে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছিল বাংলাদেশ। তবে ব্যাট হাতে রান খরায় ছিলেন অধিনায়ক লিটন দাস। যা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন অনেকে। তবে নেদারল্যান্ডস সিরিজেই সেই চিন্তা দূর করেছেন টাইগার অধিনায়ক। ১৪৫ রান করে সিরিজসেরা হয়েছেন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। 

বুধবার (৪ সেপ্টেম্বর) তৃতীয় ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়ায় ২-০ ব্যবধানে সিরিজ নিজেদের করে নেয় বাংলাদেশ। পরে সংবাদ সম্মেলনে লিটন বলেন, ‘আমি (অধিনায়কত্ব) উপভোগ করি, উপভোগ করি বলেই এই দায়িত্ব নিয়েছি। অবশ্যই আমাদের টানা বেশ কয়েকটি সিরিজে ভালো ক্রিকেট হয়েছে। আমি নিজেও পারফর্ম করছি, যা দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। একজন নেতা যখন পারফর্ম করতে পারেন না, তখন দল মানসিকভাবে কিছুটা ভেঙে পড়ে।’ 

May be an image of 1 person and text that says "রবি ঠরবি BANGLADESH র्বি la Bank CLC বালার GIC"

ডাচদের বিপক্ষে রান পাওয়ায় বেশ খুশি লিটন। তিনি বলেন, ‘আমাদের দলের সবাই ভালো পারফর্ম করছে, আর আমারও একটি চ্যালেঞ্জ ছিল– আমিও যেন সেই অবদান রাখতে পারি, যেন ভালো পারফর্ম করতে পারি। সেদিক থেকে আমি ভীষণ আনন্দিত যে আমি দলের একজন সদস্য হিসেবে ইতিবাচক প্রভাব রাখতে পারছি।’

May be an image of ‎3 people and ‎text that says "‎ជធិ ငါ(တငြ ROCKTA sPay NexusPay রকেট ROCUT ( NexusP রবি កុបាចិ ROCKET កំ Impres ؟ N ROCKET NexusPay C បាចិ রবি Impre রবি C Nexus よ 合 Dutch- Dutch-Bangla Bangla Bank Bangladesh VS Netherlands T20i Cricket Series Series2025 2025 PLAYER OF THE SERIES TWO THOUSAND DOLLARS US$ 2000 ថ្ាាធិ NesusPay ROCKET 山口 Maan aar دوسلاه‎"‎‎

সিলেটের উইকেটের প্রশংসা করে লুটন বলেন, ‘আমরা জানি বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ম্যাচগুলোর মধ্যে সিলেট ও চট্টগ্রাম তুলনামূলকভাবে বেশ ব্যাটিং-বান্ধব ভেন্যু। আউটফিল্ডও এখানে খুব ভালো। অন্যদিকে মিরপুরে সবাইকেই কিছুটা সংগ্রাম করতে হয়, শুধু আমাদের স্থানীয় খেলোয়াড়রা নয়, বিদেশি খেলোয়াড়রাও এখানে খেলতে এসে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। তাই স্বাভাবিকভাবেই সব ব্যাটসম্যানের জন্য সিলেট একটি ভালো বিকল্প, দারুণ একটি মাঠ। এখানে খেলা সত্যিই উপভোগ্য।’

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

ক্রিকেট বাংলাদেশ ক্রিকেট দল টি-টোয়েন্টি লিটন দাস নেদারল্যান্ডস

