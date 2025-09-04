সাগরে লঘুচাপ দুর্বল হয়ে পড়েছে

উত্তরপশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থানরত সুস্পষ্ট লঘুচাপটি (Well Marked Low Pressure) দুর্বল হয়ে বর্তমানে লঘুচাপ (Low Pressure) আকারে উত্তর ছত্তিশগড় ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। এটি পশ্চিম-উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে পারে। বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র (বাপাউবো) আজ দুপুরে প্রকাশিত এক নজরে নদ-নদীর পরিস্থিতি ও পূর্বাভাস প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানিয়েছে।
সকল প্রধান নদ-নদীসমূহের পানি সমতল বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশের অভ্যন্তরে সিলেট বিভাগের কিছু স্থানে ভারি বৃষ্টিপাত পরিলক্ষিত হয়েছে; [উল্লেখযোগ্যঃ লালাখাল (সিলেট) ৬৫.০ মিমি; জাফলং (সিলেট) ৬২.০ মিমি] তবে উজানে ভারতে কোন উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত পরিলক্ষিত হয়নি। আগামী ২৪ ঘণ্টা (০৪ সেপ্টেম্বর ০৯.০০টা থেকে ০৫ সেপ্টেম্বর ০৯.০০টা পর্যন্ত) দেশের সিলেট বিভাগে এবং তৎসংলগ্ন উজানে ভারতের আসাম প্রদেশে মাঝারি-ভারি থেকে ভারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।
প্রধান অববাহিকার তথ্যঃ ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদ-নদীসমূহের পানি সমতল আগামী ০৩ দিন হ্রাস পেতে পারে ও পরবর্তী ০২ দিন স্থিতিশীল থাকতে পারে; এবং বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে। গঙ্গা-পদ্মা নদীসমূহের পানি সমতল আগামী ০২ দিন বৃদ্ধি পেতে পারে ও পরবর্তী ০৩ দিন হ্রাস পেতে পারে; এবং বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে। সিলেট বিভাগের সুরমা-কুশিয়ারা নদীসমূহের পানি সমতল আগামী ০৩ দিন হ্রাস পেতে পারে। খুলনা বিভাগের গড়াই ও মাথাভাঙা নদীসমূহের পানি সমতল আগামী ০৩ দিন বৃদ্ধি পেতে পারে।