‘ওয়ান্স এ্য আওয়ামী লীগ, অলওয়েজ আওয়ামী লীগ’

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী ও কবি জসীমউদ্দীন হল শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক শেখ তানভির বারী হামীম এবার বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানকে নিয়ে সরব হয়েছেন।
সম্প্রতি এক টকশোতে তিনি বলেন, ‘ওয়ান্স এ্য আওয়ামী লীগ, অলওয়েজ আওয়ামী লীগ।’
ছাত্রদলের এই নেতা বলেন, ওয়ান্স এ্য আওয়ামী লীগ অলওয়েজ আওয়ামী লীগ। তিনি তার চরিত্রের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন। যত দিন যাচ্ছে তত বোঝা যাচ্ছে।
তিনি আরও বলেন, ফজলুর মতো লোকেরা ৫ আগস্ট, জুলাই গণঅভ্যুত্থানকে ছোট করছেন, হতে পারে তিনি বিএনপির সঙ্গে যুক্ত। আমি বিএনপিকে ধন্যবাদ জানাই যে, তাকে দল থেকে শোকজ করা হয়েছে। আমি আশা করব তাকে যেন বহিষ্কার পর্যন্ত করা হয়।
এর আগে, জুলাই গণঅভ্যুত্থান নিয়ে বিতর্কিত বক্তব্য দেওয়ায় বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানকে দল থেকে শোকজ করা হয়েছিল।