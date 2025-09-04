সেকশন

বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

নুরের শারীরিক অবস্থা ভালো না, নাক দিয়ে এখনো রক্ত পড়ছে: রাশেদ খাঁন

আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:০১
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর

হামলায় আহত গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ নয় তাকে সুস্থ দেখানোর একটি পরিকল্পনা চলছে বলে অভিযোগ করেছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খাঁন।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ অভিযোগ করেন।

রাশেদ খাঁন বলেন, নুরুল হক নুর এখনো আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। তার নাক দিয়ে এখনো রক্ত পড়ছে। নাক আরও বাঁকা হয়ে গেছে। মাথায় আঘাত, হাঁটতে পারছেন না এবং তিনি মুখ হা করতে পারছেন না। গণমাধ্যমে যে খবর প্রকাশ হয়েছে, নুরুল হক নুর পরিপূর্ণ সুস্থ সেই খবর সঠিক নয়।

তিনি আরও বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশ পাঠানো হবে। পরিবেশ উপদেষ্টা আমাদের জানিয়েছেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে এরইমধ্যে নুরকে বিদেশ নেওয়ার ব্যাপারে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তার শারীরিক অবস্থা আগে যেমন ছিল তেমনই রয়েছে।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, তিনি (নুরুল হক) এখন প্লেনে ওঠার মতো অবস্থায় নেই। আমরা সিঙ্গাপুর নিয়ে তাকে চিকিৎসার জন্য দাবি জানিয়েছি। আরেকটু সুস্থ হলে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে তাকে বিদেশ নেওয়া হতে পারে।

আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর যেসব সদস্য নুরের ওপর হামলায় জড়িত তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তাদেরকে বিচারের আওতায় আনার দাবি জানান রাশেদ খাঁন।

উল্লেখ্য, গত শুক্রবার রাত ৯টার দিকে রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির (জাপা) সঙ্গে গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীদের ধাওয়া, পাল্টা ধাওয়া ও ইট-পাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে।

পরে জাপা কার্যালয়ের সামনে সংঘর্ষের জেরে বিজয়নগরে গণঅধিকার পরিষদের কার্যালয়ের সামনে জড়ো হওয়া নেতা-কর্মীদের ওপর লাঠিচার্জ করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। এতে রক্তাক্ত হন নুরুল হক নুর। এ সময় দলটির অন্তত আরও ৫০ জন নেতা-কর্মী আহত হন। বর্তমানে ঢামেক হাসপাতালে নুরুল হক নুর চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ইত্তেফাক/আরআর

বিষয়:

নুরুল হক নুর রাশেদ খাঁন

