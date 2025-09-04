সেকশন

বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ডিবি পরিচয়ে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে গ্রেপ্তার ৭

আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৩০

রাজধানীর গুলিস্তানে ডিবি (গোয়েন্দা পুলিশ) পরিচয়ে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে সাত সদস্যের একটি সংঘবদ্ধ ডাকাতচক্রকে গ্রেপ্তার করেছে ডিএমপির শাহবাগ থানা পুলিশ।

ডিএমপির মিডিয়া সেন্টারে আজ সকালে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান রমনা জোনের ডিসি মাসুদ আলম।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন- মো. দ্বীন ইসলাম ওরফে কাউছার আহমেদ (৩৫), মো. কামাল হাওলাদার (৩৫), আব্দুর রহমান হাওলাদার (৩৭), মো. মেহেদী হাসান ওরফে হাসান (৩৮), মো. বাবুল হাওলাদার (৩৮), মো. রমিজ তালুকদার (৩৫) ও জান্নাতুল ফেরদৌস (২২)।

ডিসি মাসুদ আলম বলেন, সংঘবদ্ধ একটি ডাকাতদল ডাকাতির প্রস্তুতি নিচ্ছিল বলে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তারা জানতে পারে। পরে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। এসময় আরও ৪-৫ জন ডাকাত সদস্য কৌশলে পালিয়ে যায়।

তিনি বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তাররা সংঘবদ্ধ ডাকাত দলের সক্রিয় সদস্য বলে জানা যায়। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে রাজধানীর তাঁতিবাজার এলাকায় আসা স্বর্ণ ব্যবসায়ী ও ব্যাংক থেকে বড় অঙ্কের টাকা উত্তোলনকারী ব্যক্তিদের টার্গেট করত তারা। পরবর্তীতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য পরিচয়ে ডাকাতি করত।

পুলিশের এই কর্মকর্তা বলেন, রেকর্ডপত্র অনুসারে গ্রেপ্তারকৃত দ্বীন ইসলামের নামে ১০টি, আব্দুর রহমান হাওলাদারের নামে ৩টি, মেহেদী হাসানের নামে ৪টি, বাবুল হাওলাদারের নামে ২টি এবং রমিজ তালুকদারের নামে ৪টি ডাকাতি মামলা রয়েছে।

তিনি আরো বলেন, গ্রেপ্তারের সময় তাদের হেফাজতে থাকা একটি মাইক্রোবাস, দুইটি ডিবি জ্যাকেট, দুইটি ওয়াকি-টকি, একটি ভুয়া পুলিশ আইডি কার্ড, দুইটি হ্যান্ডকাফ, দুইটি খেলনা পিস্তল, দুইটি পকেট রাউটার, ছয়টি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল, ছয়টি বাটন মোবাইল, এক্সপেন্ডেবল লাঠি ও লেজার লাইট উদ্ধার করা হয়।

গ্রেপ্তারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন এবং পলাতকদের ধরতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলেও জানান তিনি।

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

রাজধানী ডাকাতি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রাজধানীর বিজয় সরণিতে ট্রাকের ধাক্কায় বাইসাইকেল আরোহী নিহত

উত্তর সিটির কর্পোরেশনের অযৌক্তিক কর বন্ধে নাগরিকদের মানববন্ধন

মালিবাগে সোহাগ পরিবহনের কাউন্টারে হামলা-ভাঙচুর, আহত বেশ কয়েকজন

আজিমপুর দায়রা শরীফে ২৬৬তম পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) মাহফিল আজ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

যাত্রাবাড়ি থেকে লুট হওয়া বিপুল অস্ত্র উদ্ধার

আদালতে জামিন চেয়েছেন লতিফ সিদ্দিকী

কুড়িল বিশ্বরোডে পোশাক শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ, যান চলাচল বন্ধ

আদাবরে পুলিশ সদস্যকে কোপানোর ঘটনায় আটক ১০২

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng