পাঞ্জাবে ভয়াবহ বন্যা, উদ্বেগ প্রকাশ শাহরুখ-আলিয়াসহ বলিউড তারকাদের

ভারতের উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্য পাঞ্জাবে ভয়াবহ বন্যায় রাজ্যজুড়ে এক ভয়ংকর দুর্যোগ দেখা দিয়েছে, যা গত চার দশকের মধ্যে সবচেয়ে বড় বন্যা বলে মনে করা হচ্ছে। শতদ্রু, বিপাশা ও ইরাবতী নদী হিমাচল প্রদেশ এবং জম্মু ও কাশ্মীর থেকে উৎপন্ন হয়ে পাঞ্জাবে প্রবেশ করেছে এবং নদীগুলোতে পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। ১৯৮৮ সালের পর থেকে এত বড় ক্ষয়ক্ষতির নজির পাওয়া যায়নি। এখন পর্যন্ত অন্তত ৩৭ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং পরিস্থিতি আরও শোচনীয় হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পাঞ্জাবের ২৩টি জেলা পানিতে তলিয়ে গেছে, প্রায় সাড়ে তিন লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত এবং দেড় হাজারেরও বেশি গ্রাম পানির নিচে চলে গেছে। হাজার হাজার পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়েছে এবং অনেকেই ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। কোথাও কোথাও ৮ থেকে ১০ ফুট পর্যন্ত পানি জমে যাওয়ায় মানুষকে নৌকা দিয়ে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। রাজ্য সরকার, সেনা, বিএসএফ, বিমান বাহিনী এবং জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী একযোগে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে। জলমগ্ন গ্রামগুলিতে আটকে থাকা বাসিন্দাদের সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টারের মাধ্যমেও সরানো হচ্ছে।
ত্রাণশিবিরে সাহায্য করে বন্যাদুর্গতদের প্রতি সমবেদনা ও সমর্থন জানাচ্ছেন বলিউড তারকারাও। বলিউড বাদশা শাহরুখ খান সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ পাঞ্জাবের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন, ‘আমি অন্তর থেকে পাঞ্জাবের এমন অবস্থা দেখে আহত। আমি প্রার্থনা করছি, পাঞ্জাব দ্রুত ছন্দে ফিরুক। যেমনই হোক না কেন, পাঞ্জাবের প্রাণশক্তি ভাঙতে দেওয়া যাবে না। ঈশ্বর মঙ্গল করুন।’
শাহরুখের সঙ্গে পাঞ্জাবের সম্পর্ক পুরোনো। ‘বীর-জারা’সহ একাধিক ছবির শুটিং করেছেন সেখানে। এমনকি বেশ কয়েকবার পাঞ্জাবি চরিত্রেও দেখা গিয়েছে এই বলিউড সুপারস্টারকে।
এর আগে, বলিউড অভিনেত্রী আলিয়া ভাটও তার ইনস্টাগ্রামে একটি হৃদয়গ্রাহী বার্তা পোস্ট করেছিলেন। অভিনেত্রী লেখেন, ‘পাঞ্জাবের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সকলের জন্য আমার হৃদয় থেকে সমবেদনা। যারা এই পরিস্থিতিতে পড়েছেন, তাদের প্রতি রইল ভালোবাসা, শক্তি এবং প্রার্থনা। সেইসঙ্গে যারা নিরলসভাবে মাঠে কাজ করছেন, তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাই।’
অন্যান্য বলিউড তারকাদের মধ্যে করণ জোহর, অজয় দেবগন এবং ভিকি কৌশলও পাঞ্জাবের বন্যায় রাজ্যবাসীর প্রতি তাদের সমর্থন জানিয়েছেন। করণ জোহর লিখেছেন, ‘পাঞ্জাবে আমাদের বন্ধু এবং পরিবারের জন্য এটি একটি কঠিন সময়। এই প্রতিকূলতা কাটিয়ে ওঠার জন্য আমি আমার প্রার্থনা এবং শক্তি পাঠাচ্ছি।’
অজয় দেবগন বলেছেন, ‘উত্তরাঞ্চলে বন্যার কারণে সৃষ্ট দুর্দশা দেখে সত্যিই হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। আমি আশা করি দ্রুতই ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় সহায়তা পৌঁছাবে।’
ভিকি কৌশল লিখেছেন, ‘পাঞ্জাব এবং উত্তরের অন্যান্য অঞ্চলে যা ঘটছে, তা দেখে মন ভারাক্রান্ত। গ্রামগুলো প্লাবিত, মানুষ কষ্ট পাচ্ছে। যারা ক্ষতিগ্রস্ত, তাদের সকলের জন্য প্রার্থনা করছি।’
এদিকে, গায়ক দিলজিৎ দোসাঞ্জ গুরদাসপুর ও অমৃতসরের প্রায় ১০টি গ্রামের পাশে দাঁড়িয়েছেন। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে মিলে তিনি খাবার, পানি ও চিকিৎসাসেবার মতো জরুরি কাজগুলোতে জোর দিচ্ছেন।
অন্যদিকে, অভিনেতা-গায়ক এমি ভির্ক ঘোষণা দিয়েছেন, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অন্তত ২০০টি পরিবারের দায়িত্ব নেবেন তিনি। পাঞ্জাবের মানুষের দুর্দশা দেখে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনিও।