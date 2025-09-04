ইন্দোনেশিয়ায় শিক্ষার্থীদের পার্লামেন্ট ঘেরাও, সরকারের সঙ্গে বৈঠকের অপেক্ষা

ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় হাজারো শিক্ষার্থী পার্লামেন্ট ভবনের সামনে বিক্ষোভের প্রস্তুতি নিয়েছে। আয়োজকরা জানিয়েছেন, সরকারের সঙ্গে বৈঠক এখনো না হওয়ায় এই কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। গত সপ্তাহে সহিংস বিক্ষোভে ১০ জন নিহত হওয়ার পর আলোচনার কথা থাকলেও তা এখনও সম্পন্ন হয়নি।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) রয়টার্স জানায়, গত সপ্তাহের বিক্ষোভ মূলত পুলিশি সহিংসতা ও রাষ্ট্রীয় ব্যয় সংকোচনকে কেন্দ্র করে ছড়িয়ে পড়ে। এতে শিক্ষার্থী, শ্রমিক ও মানবাধিকার সংগঠনগুলো সক্রিয় ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে পুলিশের গাড়ি চাপায় এক ট্যাক্সি চালকের মৃত্যুর ঘটনা এ আন্দোলনকে তীব্র করে তোলে। বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ইন্দোনেশিয়া জুড়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এই প্রতিবাদ।
মানবাধিকার সংস্থাগুলোর তথ্য অনুযায়ী, এসব বিক্ষোভে লুটপাট ও সহিংসতার ঘটনা ঘটে। এতে কমপক্ষে ১০ জন নিহত এবং এক হাজারেরও বেশি মানুষ আহত হয়। নিরাপত্তা বাহিনীর অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগের জন্য সরকার কঠোর সমালোচনার মুখে পড়ে।
স্থানীয়ভাবে বেম সি নামে পরিচিত শিক্ষার্থীদের একটি জোট জানায়, জনগণের মূল উদ্বেগ রাস্তায় বিক্ষোভ নয়, বরং দুর্নীতি ও আইনের রাজনৈতিকীকরণ। বুধবার অন্তত দশটি ছাত্র ইউনিয়ন সংসদ সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করে। সেখানে তারা পুলিশি সহিংসতার নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করে এবং সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক কষ্টের বিপরীতে সংসদ সদস্যদের বিলাসী সুবিধা পাওয়ার বিষয়টি তুলে ধরে।
ডেপুটি হাউস স্পিকার বৃহস্পতিবার শিক্ষার্থীদের সরকারের সঙ্গে বৈঠকের সুযোগ দেওয়ার কথা জানান। তবে বেম সি নেতা মুজাম্মিল ইহসান এই আমন্ত্রণকে তুচ্ছ করে দিয়ে বলেন, 'ওই আমন্ত্রণের আসলে কোনো গুরুত্ব নেই।'