সাকিবকে আগে দেশে ফিরতে হবে, মামলা লড়তে হবে: তামিম 

বাংলাদেশ ক্রিকেটের দুই মহাতারকা সাকিব আল হাসান ও তামিম ইকবাল। এক সময় একে অপরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তবে সময় গড়ানোর সঙ্গে তাদের সেই সম্পর্কে ধরে ফাটল। এই দুই ক্রিকেটারের দ্বন্দ্ব এখন প্রকাশ্য। রাজনৈতিক কারণে যখন এক বছরেরও বেশি সময় ধরে দেশের বাইরে সাকিব। ঠিক তখন বিসিবির নির্বাচন করতে যাচ্ছেন তামিম।
দেশের বাইরে থাকার কারণে দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় দলের বাইরে রয়েছেন সাকিব। তামিম বিসিবি সভাপতি হলে সাকিব আবারও জাতীয় দলে খেলতে পারবেন কি না এমন প্রশ্ন উঠছে।
সম্প্রতি এক পডকাস্টে বিষয়টি নিয়ে খোলাখুলি কথা বলেছেন তামিম। তিনি বলেন, ‘সে একজন একটিভ ক্রিকেটার। সে বাংলাদেশের ক্রিকেটার। এখন সে যদি ফিট থাকে, অনুশীলন করতে পারে এবং নির্বাচকরা যদি তাকে দলে রাখার যোগ্য মনে করেন, অবশ্যই সে যোগ্য। তাহলে সে জাতীয় দলের জন্য আবারও নির্বাচিত হবে। তাকে দেশে ফেরানোটা আমার হাতে নেই। এখানে আইনি বিষয় জড়িয়ে আছে।’
ইতোমধ্যে সাকিবের নামে বেশ কয়েকটি মামলা হয়েছে। যার মধ্যে হত্যা মামলাও রয়েছে। এমন পরিস্থিতি নিয়ে তামিম বলেন, ‘দেশের পরিস্থিতি তো আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো না। তার বিরুদ্ধে মামলা আছে, সে যদি সেগুলোর মুখোমুখি হতে পারে এবং জাতীয় দলের অনুশীলন করতে পারে, নিঃসন্দেহে তার জন্য দরজা খোলা থাকবে। সে আমেরিকান ক্রিকেটার নয়, পর্তুগিজ ক্রিকেটার নয়, সে বাংলাদেশের।’
জাতীয় দলে খেলতে হলে সাকিবকে আগে দেশে ফিরতে হবে জানিয়ে তামিম আরও বলেন, ‘কোর্টে মামলা চালানো, মামলা উঠিয়ে নেওয়া তো বিসিবির বিষয় না। সাকিবকে দেশের হয়ে খেলতে হলে আগে দেশে ফিরতে হবে, অনুশীলন করতে হবে। এটাই হলো সত্যি কথা। আমি কোনো কিছু লুকাচ্ছি না। এটা সাকিবেরও দেশ, ক্যারিয়ারটাও তার, সুতরাং এসব সে করবে কি না সেটা তার সিদ্ধান্ত। এটা আমি বলে দিতে পারি না।’