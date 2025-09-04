পদদলিত হয়ে নিহতদের ঘটনায় অবশেষে মুখ খুললেন কোহলি

দীর্ঘ ১৮ বছরের অপেক্ষার পর আইপিএলের সর্বশেষ আসরে প্রথমবারের মতো শিরোপা জয়ের স্বাদ পায় রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (আরসিবি)। তাই আনন্দের মাত্রাটা ছিল অনেক। তবে আনন্দঘন মুহূর্ত হঠাৎই রূপ নেয় বিষাদে।
চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরদিনই (৪ জুন) দর্শকদের জন্য বেঙ্গালুরুতে উৎসবের আয়োজন করা হয়। নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়া সেই উৎসবে পদদলিত হয়ে ১১ জন ভক্ত নিহত হন। এমন হৃদয়বিদারক ঘটনার ৩ মাস পর বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন বেঙ্গালুরুর সবচেয়ে বড় তারকা বিরাট কোহলি।
বেঙ্গালুরুর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত একটি বার্তায় কোহলি বলেন, ‘জীবনে কোনো কিছুই ৪ জুনের মতো হৃদয়বিদারক ঘটনার মুখোমুখি হতে আমাদের প্রস্তুত করতে পারে না। যে মুহূর্তটা আমাদের দলের ইতিহাসে সবচেয়ে আনন্দের হওয়ার কথা ছিল, সেটি একটি ভয়াবহ ট্র্যাজেডিতে পরিণত হয়েছে।’
তিনি আরও বলেন, ‘যারা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, তাদের পরিবার এবং আহত ভক্তদের জন্য আমি প্রার্থনা করছি। আপনাদের এই অপূরণীয় ক্ষতি এখন আমাদের গল্পের অংশ।’
এছাড়া বেঙ্গালুরুর অধিনায়ক রজত পতিদারও ভক্তদের উদ্দেশে আবেগপূর্ণ বার্তা দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘প্রতিবার যখন আমি বেঙ্গালুরুর জন্য মাঠে নামি, প্রতিবার আবেগ থেকেই মাঠে নামি। আর সেই আবেগ আপনাদের কাছ থেকে আসে, আপনাদের ভালোবাসা, বিশ্বাস এবং অকুণ্ঠ সমর্থন থেকে। আপনারা সব সময় আমাদের পাশে ছিলেন। আমি মন থেকে আপনাদের জানাতে চাই, আমরাও আপনাদের পাশে আছি। আপনারা সবাই আমার চিন্তা ও প্রার্থনায় আছেন।’
এর আগে ট্রফি জয়ের উৎসবে পদপিষ্টের ঘটনায় নিহতদের পরিবারের জন্য আর্থিক সহায়তার ঘোষণা দিয়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। যে ১১ জন ওই ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিলেন, তাদের পরিবারকে ২৫ লাখ রুপি করে দেবে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।