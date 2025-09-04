সেকশন

বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

হাসিনা-জয়ের বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের রেড নোটিশ জারির পদক্ষেপ নিতে পুলিশ সদরদপ্তরে দুদকের চিঠি

আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:১৯
শেখ হাসিনা ও তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়। ছবি: সংগৃহীত

ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে ২০২৪ সালে ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়ের বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের রেড নোটিশ জারির পদক্ষেপ নিতে পুলিশ সদরদপ্তরে চিঠি পাঠিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) প্লট জালিয়াতি মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তারা এ সংক্রান্ত চিঠি পাঠান। দুদকের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা গণমাধ্যমকে  বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

দুদকের সেই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, শেখ হাসিনা ও তার ছেলে বিদেশে পালিয়ে গেছেন। ন্যায় বিচারের স্বার্থে আসামিদের অবস্থান চিহ্নিত করে দেশে ফিরিয়ে এনে আইনের মুখোমুখি করতে আদালত ওয়ারেন্ট ইস্যু করেছেন।

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

পুলিশ দুদক শেখ হাসিনা সজীব ওয়াজেদ জয়

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

জি এম কাদের ও তার স্ত্রীকে দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা 

শেখ হাসিনার মামলায় রাজসাক্ষী মামুনের জেরা শুরু

৪ হাজার এএসআই নিয়োগ: ২ হাজার পদোন্নতি, ২ হাজার সরাসরি

শেখ হাসিনার মামলায় রাজসাক্ষী মামুনের জেরা বৃহস্পতিবার

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

শেখ হাসিনা পরিবারের বিরুদ্ধে প্লট দুর্নীতির ৩ মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ আজ

জুলাই গণহত্যা: শেখ হাসিনাসহ ৩ জনের বিরুদ্ধে দশম দিনের সাক্ষ্যগ্রহণ চলছে

জরুরি বৈঠকে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা

লাল রঙের পোশাক পরিহিত যুবক ডিবির কেউ নয়: ডিএমপির ডিবিপ্রধান

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng