সেকশন

বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

পররাষ্ট্র সচিব-পিটার হাসের ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক

আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:২২
পররাষ্ট্র সচিব আসাদ আলম সিয়াম ও যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস। কোলাজ: ইত্তেফাক

ঢাকায় সফররত যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাসের সঙ্গে প্রায় এক ঘণ্টা বৈঠক করেছেন পররাষ্ট্র সচিব আসাদ আলম সিয়াম। বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টা ৪৮ মিনিট থেকে সাড়ে ৯টা পর্যন্ত এ বৈঠক চলে। সচিবের কার্যালয়েই এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বলে একাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে।

শনিবার (৩০ আগস্ট) এক সপ্তাহের সফরে বাংলাদেশে আসেন পিটার হাস। সফরের অংশ হিসেবে তিনি বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) কক্সবাজারে গিয়ে রাতে ঢাকায় ফেরেন। এর মধ্যেই এনসিপি নেতাদের সঙ্গে তার কক্সবাজার বৈঠক নিয়ে ফের জল্পনা শুরু হয়েছে।

এর আগে, ৫ আগস্ট জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) পাঁচ শীর্ষ নেতা কক্সবাজারের হোটেল সি পার্লে পিটার হাসের সঙ্গে গোপন বৈঠক করেছেন—এমন খবর ছড়িয়ে পড়ে। বলা হয়, সেখানে উপস্থিত ছিলেন এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলম, মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসনাত আবদুল্লাহ ও জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্য সচিব তাসনিম জারা। এ খবরে দেশজুড়ে তোলপাড় শুরু হয়। তবে পরে জানা যায়, ওই দিন পিটার হাস আসলে যুক্তরাষ্ট্রেই অবস্থান করছিলেন।

বাংলাদেশের রাষ্টদূতের দ্বায়িত্ব পালন শেষে গত বছরের অক্টোবরে এক্সিলারেট এনার্জিতে যোগ দেন পিটার হাস। এই বহুজাতিক কোম্পানি মহেশখালীতে ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল পরিচালনা করে। প্রতিষ্ঠানটি বলেছিল, বাংলাদেশে ব্যবসা প্রসারে পিটার হাসের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে তারা তাকে নিয়োগ দিয়েছে। ফলে অবসর নেওয়ার পরও তার বাংলাদেশে আসা-যাওয়া অব্যাহত রয়েছে।

এপ্রিল মাসেও ঢাকা সফরে এসে তিনি ইউএস-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিলের উদ্যোগে আয়োজিত এক বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন। সেখানে জ্বালানি নিরাপত্তা, বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি খাতের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়। সেই সফরে তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গেও দেখা করেছিলেন।

সবশেষ এবার ঢাকায় এসে পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে বৈঠক করলেন পিটার হাস। তার এই সফর ও বৈঠক নিয়ে কূটনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে।

ইত্তেফাক/এটিএন

বিষয়:

যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্রসচিব

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

হাতে হাতকড়া, শরীরে শিকল— অপমানজনকভাবে দেশে ফিরছে বাংলাদেশিরা

কনস্যুলেটে আওয়ামী লীগের হামলা, ব্যবস্থা নিতে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে চিঠি

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেটে হামলা-ভাঙচুর, কয়েকজন আটক

বাংলাদেশ সরকারের প্রশংসা করল যুক্তরাষ্ট্র

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা আবেদনে জাল নথি ব্যবহারে সতর্ক করলো দূতাবাস

৯৩৫ কোটি ৭১ লাখ টাকা ব্যয়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে কেনা হবে দুই জাহাজ

পররাষ্ট্রসচিবের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ

শেষ হলো বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র যৌথ সামরিক মহড়া ‘টাইগার শার্ক’

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng