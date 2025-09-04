সেকশন

বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

‘নিখোঁজ’ তুর্কি বিজ্ঞানীকে পাওয়া গেল মার্কিন আটক কেন্দ্রে

আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৪৮
তুর্কি বিজ্ঞানী ফুরকান দোলেক। ছবি: সংগৃহীত

এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে নিখোঁজ থাকা তুর্কি বিজ্ঞানী ফুরকান দোলেককে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের বাফেলো ফেডারেল ডিটেনশন সেন্টারে পাওয়া গেছে। এখানে মূলত বিদেশিদের আটক করে রাখা হয়।

আনাদোলু এজেন্সির সঙ্গে সাথে কথা বলতে গিয়ে ফুরকানের বোন এসরা দোলেক কসকুন জানান, নিউ ইয়র্কের কনস্যুলেট জেনারেল তার পরিবারকে ঘটনাটি অবহিত করছেন। তুর্কি কূটনীতিকদের কয়েকদিনের প্রচেষ্টার পর তার খোঁজ মেলে।

এসরা জানান, নিউ ইয়র্কের কনস্যুলেট জেনারেল ঘটনাবলী নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন বলেও আশ্বস্ত করা হয়েছে।

মূলত অভিবাসী সংশ্লিষ্ট নতুন ধরপাকড়ের মধ্যে তাকে আটক করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এসরা জানান, তার ভাইকে কবে আদালতে নেওয়া হবে, তা স্পষ্ট নয়।

আনাদোলুর প্রতিবেদন অনুসারে, ফুরকান কানাডার দিকে এক প্রতিবাদ পদযাত্রায় যুক্ত হয়েছিলেন বলে জানা গেছে। তাই তাকে আটক করা হয়েছে এবং মার্কিন ভিসা বাতিল করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

যুক্তরাষ্ট্র তুরস্ক বিজ্ঞানী আটক

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

‘আপনি সবকিছু ঘটতে দেখবেন’, পুতিনকে আরও চাপ দিতে চান ট্রাম্প

অর্থনীতিতে গতি আনতে শতাধিক পণ্যে কর কমালো ভারত

তিন নেতার ষড়যন্ত্র প্রসঙ্গে ট্রাম্পের মন্তব্য ‘বিদ্রুপ’ ছাড়া কিছু নয়: মস্কো

ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেনকে বাংলাদেশে রাষ্ট্রদূত মনোনয়ন দিলেন ট্রাম্প

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্ক চাপের মধ্যে ভারতকে তেল কেনায় ‘ছাড়’ দিল রাশিয়া

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশিসহ আটক ৭৭০

নিজের মৃত্যুর গুজব নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন ট্রাম্প

ভারত, ব্রাজিল, চীনের ভ্রমণকারীদের ওপর ২৫০ ডলারের নতুন ‘ভিসা ইনটিগ্রিটি ফি’ আরোপ করল যুক্তরাষ্ট্র

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng