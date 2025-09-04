‘নিখোঁজ’ তুর্কি বিজ্ঞানীকে পাওয়া গেল মার্কিন আটক কেন্দ্রে

এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে নিখোঁজ থাকা তুর্কি বিজ্ঞানী ফুরকান দোলেককে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের বাফেলো ফেডারেল ডিটেনশন সেন্টারে পাওয়া গেছে। এখানে মূলত বিদেশিদের আটক করে রাখা হয়।
আনাদোলু এজেন্সির সঙ্গে সাথে কথা বলতে গিয়ে ফুরকানের বোন এসরা দোলেক কসকুন জানান, নিউ ইয়র্কের কনস্যুলেট জেনারেল তার পরিবারকে ঘটনাটি অবহিত করছেন। তুর্কি কূটনীতিকদের কয়েকদিনের প্রচেষ্টার পর তার খোঁজ মেলে।
এসরা জানান, নিউ ইয়র্কের কনস্যুলেট জেনারেল ঘটনাবলী নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন বলেও আশ্বস্ত করা হয়েছে।
মূলত অভিবাসী সংশ্লিষ্ট নতুন ধরপাকড়ের মধ্যে তাকে আটক করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এসরা জানান, তার ভাইকে কবে আদালতে নেওয়া হবে, তা স্পষ্ট নয়।
আনাদোলুর প্রতিবেদন অনুসারে, ফুরকান কানাডার দিকে এক প্রতিবাদ পদযাত্রায় যুক্ত হয়েছিলেন বলে জানা গেছে। তাই তাকে আটক করা হয়েছে এবং মার্কিন ভিসা বাতিল করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।