জামায়াতের হাত ধরেও আওয়ামী লীগের পুনর্বাসন হতে পারে : রুমিন ফারহানা

জাতীয় পার্টির হাত ধরে আওয়ামী লীগের পুনর্বাসন হয়ে যেতে পারে- এমন একটা শঙ্কার কথা আলোচনা হচ্ছে রাজনৈতিক মহলে। তবে বিএনপি নেত্রী রুমিন ফারহানা বলছেন, আওয়ামী লীগ পুনর্বাসন হলে জামায়াতের কাঁধে ভর করেও হতে পারে।
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) একটি বেসরকারি টেলিভিশনের টক শোতে হাজির হয়ে একথা বলেন রুমিন ফারহানা। জাতীয় পার্টির হাত ধরে আওয়ামী লীগের পুনর্বানের যে শঙ্কা তৈরি হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘আপনি গ্যারান্টি দেন কিভাবে যে জামায়াতের হাত দিয়ে আওয়ামী লীগের পুনর্বাসন হবে না? আমরা দেখি নাই যে লোয়ার টায়ারের যারা নেতাকর্মীরা আছেন তারা প্রাণ বাঁচাতে, জান বাঁচাতে, সম্পদ বাঁচাতে, বাড়ি বাঁচাতে, ঘর বাঁচাতে, বউ বাঁচাতে, বাচ্চা বাঁচাতে জামায়াতে গিয়ে জয়েন দিয়েছে! আমরা তো দেখছি। এই জামায়াতে ইসলামী কি সর্বপ্রথম বাংলাদেশে আওয়ামী লীগকে মাফ করে দেওয়ার বক্তব্য দিয়ে তার যাত্রা শুরু করে নাই? তো তাহলে আপনি জাতীয় পার্টি বা অন্য দলের নাম নিচ্ছেন কেন?’
জামায়াতের নেতাকর্মীরা ভোল বদল করেছে মন্তব্য করে রুমিন ফারহানা বলেন, ‘আওয়ামী লীগ যদি ফেরে আওয়ামী লীগ তো জামায়াত দিয়েও ফিরতে পারে। জামায়াতের নেতাকর্মীরা এখন ডিম ফুটে নতুন বাচ্চা বেরোনোর মতো। আগে ছিল মুরগির বাচ্চা, এখন হয়ে গেল হাঁসের বাচ্চা।ছিল তারা আওয়ামী লীগ, হয়ে গেল এখন শিবিরের প্রার্থী। দেখছেন না? দেখছেন তো আপনারা? তো তাহলে কে কার ঘাড়ে ভর করে কোথায় আসবে এটা তো গুপ্ত রাজনীতি। যারা করে তাদেরকে দিয়ে তো আপনি এটার গ্যারান্টি দিতে পারবেন না।’