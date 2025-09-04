স্বদেশী সমর্থকদের সামনে মেসির শেষ ম্যাচ সকালে

আগামীকাল সকাল ৬টায় বুয়েনস আইরেসের দ্য মনুমেন্টাল স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ভেনিজুয়েলার বিপক্ষে মাঠে নামবে আর্জেন্টিনা। এই ম্যাচটি আর্জেন্টাইন সমর্থকদের জন্য যেমনি বিশেষ, তেমনি হৃদয়বিদারকও বটে। কেননা এই ম্যাচের মধ্য দিয়ে আকাশি-নীলদের জার্সি গায়ে শেষবারের মতো দেশের মাটিতে জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করবেন অধিনায়ক লিওলেন মেসি।
যার কারণে এই ম্যাচ নিয়ে আর্জেন্টাইন ভক্ত-সমর্থকদের আগ্রহও আকাশচুম্বী। তবে কোচ স্কালোনির ভক্তদের উদ্দেশ্যে জানিয়েছেন, ম্যাচটি শুধু উপভোগ করতে। ম্যাচটিকে মেসি নিজেও বিশেষ হিসেবে দেখছেন। তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, এটি আমার জন্য খুবই বিশেষ ম্যাচ হবে, কারণ এটি আমার শেষ কোয়ালিফায়ার ম্যাচ। আমি জানি না এর পরে কোনো প্রীতি ম্যাচ হবে কি না। তাই আমার পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে এই ম্যাচটি উপভোগ করতে চাই।'
এমন আবেগঘন বিদায়ী ম্যাচকে ঘিরে বিশেষ আয়োজন করেছে আর্জেন্টিনা ফুটবল ফেডারেশন। টিকিটের দাম রাখা হয়েছে সর্বনিম্ন ১০০ ডলার থেকে সর্বোচ্চ ৫০০ ডলার পর্যন্ত। তবুও ৬৫ হাজার ধারণক্ষমতার দ্য মনুমেন্টালের সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে আগেই।
ভেনিজুয়েলার বিপক্ষে এই ম্যাচটি দিয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপের আগে জাতীয় দলের জার্সি গায়ে মেসির শেষ ম্যাচ। গুঞ্জন রয়েছে, ১০ সেপ্টেম্বর ইকুয়েডরের বিপক্ষে আর্জেন্টিনার শেষ বাছাইপর্বের ম্যাচেও নাও থাকতে পারেন মেসি। কারণ, কোচ লিওনেল স্কালোনি ম্যাচটিতে মেসিকে বিশ্রাম দেওয়ার পক্ষে। কারণ আর্জেন্টিনা ইতিমধ্যেই লাতিন আমেরিকা থেকে প্রথম দল হিসেবে ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করেছে।
মূলত, মেসির ইনজুরির কথা মাথায় রেখে এমন পরিকল্পনা করছেন স্কালোনি। তিনি বলেন, 'আসুন আমরা কেবল তার (মেসি) খেলা উপভোগ করি। যতক্ষণ আমরা তাকে পাচ্ছি। যা ঘটতে হবে, তা ঘটবেই।'
ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ চিলি
আর্জেন্টিনার মতোই ব্রাজিলও নিশ্চিত করেছে ২০২৬ বিশ্বকাপ। তাই এখন তাদের লক্ষ্য মূলত ২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য দল গোছানো। কোচ কার্লো আনচেলত্তি চিলির বিপক্ষে ম্যাচটিকে প্রস্তুতির সুযোগ হিসেবে দেখছেন। সেই কারণে নেইমার, ভিনিসিয়স জুনিয়র ও রদ্রিগোকে ছাড়াই দল ঘোষণা করেছেন তিনি।
নতুন মুখদের যাচাইয়ের সুযোগ দিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামীকাল বাংলাদেশ সময় সকাল সাড়ে ৬টায় মারাকানায় চিলির বিপক্ষে মাঠে নামবে পাঁচ বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।