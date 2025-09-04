সেকশন

বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সংগীত শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্তে আজহারির নিন্দা

আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:০৩

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ না দিয়ে সংগীত শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্তে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জনপ্রিয় ইসলামি বক্তা ড. মিজানুর রহমান আজহারি।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) এক ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে নিন্দা প্রকাশ করেন তিনি

পোস্টে আজহারি লেখেন, 'আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি, দীর্ঘদিনের দাবি থাকা সত্ত্বেও প্রাথমিক স্তরে ইসলাম ধর্মের শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। অথচ সংগীতের মতো একটি অতিপ্রাকৃতিক বিষয়ের জন্য আলাদা শিক্ষক নিয়োগের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, যা আমাদের মতে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং জনমতবিরোধী।'

তিনি আরও লিখেছেন, 'এই দেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও প্রাথমিক স্তরে ইসলাম শিক্ষার জন্য কোনও বিশেষায়িত শিক্ষক নেই। অন্যদিকে সংগীতের জন্য নির্দিষ্ট পদ সৃষ্টি হচ্ছে। এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আমরা সন্তানদের বিশ্বাস ও ধর্মীয় মূল্যবোধ সুরক্ষিত দেখতে চাই।'

ড. আজহারির এই পোস্ট মুহূর্তেই সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে পড়ে। অসংখ্য অনুসারী তার অবস্থানকে সমর্থন জানান। অনেকে মন্তব্য করেন, ‘যুগের পর যুগ এই দেশের মুসলমানরা ধর্মীয় শিক্ষায় বঞ্চিত।’ কেউ কেউ লিখেছেন, ‘গণতন্ত্রের ছত্রছায়ায় ইসলামবিরোধী সিদ্ধান্ত নেওয়া নতুন কিছু নয়।’

উল্লেখ্য, সম্প্রতি সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালায় পরিবর্তন এনে সংগীত ও শারীরিক শিক্ষার জন্য আলাদা দুটি পদ সৃষ্টি করেছে। আগে এসব দায়িত্ব অন্যান্য শিক্ষকরা পালন করতেন।

ইত্তেফাক/আইএ

বিষয়:

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংগীত মিজানুর রহমান আজহারি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

এদেশে জাতিসংঘের আঞ্চলিক অফিস কেন, প্রশ্ন আজহারীর

‘নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন’ বিলুপ্তি ও এর প্রতিবেদন বাতিল করা হোক

এই মুহূর্তে আছি ‘মার্চ ফর গাজা’র মিছিলে, আপনিও আসুন: আজহারি

বিক্ষোভের নামে লুটপাট নিতান্তই ‘ছোটলোকি’: আজহারি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ঢাকায় বিক্ষোভের ঘোষণা মিজানুর রহমান আজহারির

ফিলিস্তিন ইস্যুতে কী করণীয়, জানালেন আজহারি

ষড়যন্ত্র থেকে মাতৃভূমির হেফাজত চাইলেন মিজানুর রহমান আজহারী 

গাজা ইস্যুতে আহমাদুল্লাহ-আজহারির ফেসবুক পোস্ট

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng