প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সংগীত শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্তে আজহারির নিন্দা

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ না দিয়ে সংগীত শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্তে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জনপ্রিয় ইসলামি বক্তা ড. মিজানুর রহমান আজহারি।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) এক ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে নিন্দা প্রকাশ করেন তিনি
পোস্টে আজহারি লেখেন, 'আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি, দীর্ঘদিনের দাবি থাকা সত্ত্বেও প্রাথমিক স্তরে ইসলাম ধর্মের শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। অথচ সংগীতের মতো একটি অতিপ্রাকৃতিক বিষয়ের জন্য আলাদা শিক্ষক নিয়োগের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, যা আমাদের মতে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং জনমতবিরোধী।'
তিনি আরও লিখেছেন, 'এই দেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও প্রাথমিক স্তরে ইসলাম শিক্ষার জন্য কোনও বিশেষায়িত শিক্ষক নেই। অন্যদিকে সংগীতের জন্য নির্দিষ্ট পদ সৃষ্টি হচ্ছে। এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আমরা সন্তানদের বিশ্বাস ও ধর্মীয় মূল্যবোধ সুরক্ষিত দেখতে চাই।'
ড. আজহারির এই পোস্ট মুহূর্তেই সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে পড়ে। অসংখ্য অনুসারী তার অবস্থানকে সমর্থন জানান। অনেকে মন্তব্য করেন, ‘যুগের পর যুগ এই দেশের মুসলমানরা ধর্মীয় শিক্ষায় বঞ্চিত।’ কেউ কেউ লিখেছেন, ‘গণতন্ত্রের ছত্রছায়ায় ইসলামবিরোধী সিদ্ধান্ত নেওয়া নতুন কিছু নয়।’
উল্লেখ্য, সম্প্রতি সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালায় পরিবর্তন এনে সংগীত ও শারীরিক শিক্ষার জন্য আলাদা দুটি পদ সৃষ্টি করেছে। আগে এসব দায়িত্ব অন্যান্য শিক্ষকরা পালন করতেন।