মালাইকার থেকে তার বাবা মাত্র ১২ বছরের বড়!

মডেলিং দিয়ে ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন মালাইকা অরোরা। ১৯৯৮ সালে মুক্তি পাওয়া শাহরুখ খান অভিনীত বলিউড সিনেমা ‘দিল সে’-র ‘ছাইয়া ছাইয়া’ গানের মাধ্যমে তুমুল জনপ্রিয়তা পান বলিউডের আলোচিত এই অভিনেত্রী। নাচে ব্যাপক পারদর্শী মালাইকা এরপর আইটেম গানের জগতে আধিপত্য বিস্তার করেন। তবে অভিনয়ের চেয়ে ব্যক্তি জীবন নিয়েই বেশি আলোচিত অভিনেত্রী।
খান পরিবারের বউ মালাইকা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। আরবাজ খানকে ডিভোর্স দেওয়ার পর সম্পর্কে জড়ান হাঁটুর বয়সী অর্জুন কাপুরের সঙ্গে। সেই সম্পর্ক নিয়েও প্রায়ই উঠে আসেন আলোচনায়। কয়েক মাস আগেই বাবাকে হারান বলিউড অভিনেত্রী মালাইকা অরোরা।
এবার বাবাকে নিয়েও নতুন করে আলোচনায় উঠে এলেন অভিনেত্রী। হঠাৎ করে সামনে উঠে এসেছে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য, যে হিসেব মেলাতে না পেরে অবাক নেটিজেনদের একটা বড় অংশ।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাবার থেকে মাত্র ১২ বছরের ছোট মালাইকা! বিজ্ঞানসম্মতভাবে এও কী সম্ভব? এ নিয়ে যখন হচ্ছে জোর আলোচনা তখন সামনে এলো এক নতুন তথ্য। এলো নতুন খবর।
আসলে বিষয়টা একটু ভিন্ন। মালাইকার বয়স এই মুহূর্তে ৫০ বছর। ৬২ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন অনীল মেহতা। এই অনীল মেহতা আদপে মালাইকার জন্মদাতা পিতা নন। অভিনেত্রীর জন্মদাতা পিতার নামও অনীল, তার পদবী অরোরা।
মালাইকা যখন খুব ছোট তখনই অনীল অরোরা ও তার মা জয়েস পলিকারপের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। এর পরই জয়েস অর্থাৎ মালাইকার মা বিয়ে করেন অনীল কুলদীপ মেহতাকে। ছোট থেকে এই অনীলের কাছেই মানুষ মালাইকা ও তার বোন অমৃতা। নিজের সন্তানের মতোই তাদের দুজনকে ভালবেসেছিলেন অনীল। এ দিকে মালাইকার দুই বাবার নামই যেহেতু এক, তাই অনীল মেহতার মৃত্যুর পর শুরু হয় চরম বিভ্রান্তি। কথায় বলে, নামে কী বা এসে যায়? তবে নামে যে সত্যিই এসে যায়, এই কাণ্ডই যেন সেই প্রমাণই দিচ্ছে।
মালাইকার জন্মদাতা বাবা-মায়ের যখন বিচ্ছেদ হয়ে যায় তখন তার বয়স মাত্র ১১ বছর। ছোট বোন অমৃতার বয়স ৬ বছর। মায়ের কাছে মূলত মানুষ তারা। গতবছর প্রয়াত হয়েছেন মালাইকা অরোরার সৎবাবা অনীল মেহতা। নিজের ফ্ল্যাটের ছয়তলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন তিনি। কী হয়েছিল মালাইকার সৎবাবা অনীল মেহতার? কেন এই চরম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন তিনি? ভারতীয় গণমাধ্যম সূত্র জানাচ্ছে মৃত্যুর আগে দুই মেয়েকেই ফোন করেছিলেন অনীল। জানিয়েছিলেন, তিনি আর পারছেন না। বড্ড ক্লান্ত তিনি– এর পরেই আত্মহননের পথ বেছে নেন অনীল মেহতা।