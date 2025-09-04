আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বাড়ছেই, ত্রাণ সংকটে বাড়ছে দুর্ভোগ

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত পূর্বাঞ্চলীয় পাহাড়ি অঞ্চলে আরও মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সবশেষ মৃতের সংখ্যা ১ হাজার ৪৫৭ ছাড়িয়েছে, তবে এই সংখ্যা বেড়েই চলছে। তবে বেঁচে যাওয়া ভুক্তভোগীদের মধ্যে ত্রাণ সংকট দেখা দিচ্ছে।
গত রোববার কুনার এবং নাঙ্গারহার প্রদেশে ৬ মাত্রার প্রথম ভূমিকম্পের পর থেকেই ব্যাপক হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতির খবর আসছে। এরই মাঝে মঙ্গলবার ৫.৫ মাত্রার দ্বিতীয় ভূমিকম্পটি আরও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে।
আরও কিছু আফটারশক অনভূত হয়, যা আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়। পাহাড়ি দুর্গম অঞ্চলে উদ্ধার প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়।
সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত কুনার প্রদেশের বেঁচে যাওয়া একজন আলেম জান বলেন, 'আমাদের যা কিছু ছিল, ধ্বংস হয়ে গেছে। আমাদের বাড়ি ভেঙে পড়েছে, সমস্ত জিনিসপত্র হারিয়ে গেছে। কেবল অবশিষ্ট জিনিসপত্র আমাদের পিঠের এই পোশাক।'
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রায় ৩ হাজার ৪০০ জন আহত এবং ৬ হাজার ৭০০টিরও বেশি ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে গেছে।
জাতিসংঘ সতর্ক করে দিয়েছে, ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে থাকা মানুষদের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।
সাহায্যকারী সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ রেড ক্রস অ্যান্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিজ (আইএফআরসি) জানিয়েছে, 'দ্রুত মানবিক চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রায় ৮৪ হাজার মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; হাজার হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে।'
সাম্প্রতিক যুদ্ধ, দারিদ্র্য ও সংকুচিত সয়াহতার কারণে ৪২ মিলিয়ন মানুষের দক্ষিণ এশীয় দেশটিতে উদ্ধার ও ত্রাণ কাজের জন্য সম্পদের অভাব রয়েছে। প্রতিকূল আবহাওয়া আরও চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে।
মার্কিন ও ইউরোপীয় সাহায্যে তহবিল হ্রাস এবং তালেবানদের প্রতি ভিন্ন নীতি ও নিষেধাজ্ঞার মধ্যে দাতাদের হতাশা আফগানিস্তানের বিচ্ছিন্নতাকে আরও খারাপ করেছে।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ৩ মিলিয়ন ডলারের তহবিল ঘাটতির দিকে ইঙ্গিত করে বলেছে, ক্রমবর্ধমান চাহিদার মধ্যে ওষুধ, ট্রমা কিট এবং প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (ডব্লিউএফপি) দেশটির প্রধান জন আইলিফ রয়টার্সকে বলেছেন, 'বেঁচে যাওয়াদের সহায়তা করার জন্য আর মাত্র চার সপ্তাহের জন্য তহবিল এবং মজুদ রয়েছে।'
নরওয়েজিয়ান রিফিউজি কাউন্সিল দাতাদের দীর্ঘমেয়াদী সহায়তার জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছে, যেন জীবন রক্ষাকারী ত্রাণের বাইরে গিয়ে আফগানদের স্থায়ী ভবিষ্যতের সুযোগ নিশ্চিত করা যায়।