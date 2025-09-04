সেকশন

বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০ ভাদ্র ১৪৩২
দ্বিতীয়বারের মতো বাবা হলেন মিরাজ

আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৫২
বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের ওয়ানডে অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ। ছবি: সংগৃহীত

দ্বিতীয়বারের মতো বাবা হয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের ওয়ানডে অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ। এবার কন্যা সন্তানের বাবা হয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টের মাধ্যমে এ সুখবর টাইগার অধিনায়ক।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এক পোস্টে মিরাজ লিখেছেন, 'আলহামদুলিল্লাহ। সর্বশক্তিমান আল্লাহর অশেষ কৃপায় আজ দুপুরে আমাদের কন্যা সন্তানের জন্ম হয়েছে। মা ও মেয়ে দুজনেই সুস্থ আছেন। সবার কাছে আমাদের নবজাতকের জন্য দোয়া কামনা করছি।'

২০১৯ সালের মার্চে খুলনার মেয়ে রাবেয়াকে বিয়ে করেন মিরাজ। এক বছর পর তাদের ঘর আলো করে জন্ম নেয় প্রথম সন্তান পুত্র মুদ্দাসসির হাসান ওয়াফিক।

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

ক্রিকেট বাংলাদেশ ক্রিকেট দল মেহেদী হাসান মিরাজ

