সেকশন

বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বাংলা‌দে‌শি‌ শিক্ষার্থীদের জন্য সুখবর দিল ইতা‌লি দূতাবাস

আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:১৬
প্রতীকী ছবি

বাংলা‌দে‌শি শিক্ষার্থী‌দের জন্য সুখবর দিলো ঢাকার ইতা‌লি দূতাবাস। তারা আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত একদিনে সর্বোচ্চ ২০টি অ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণের সীমা নির্ধারণ করেছে বলে জানা গেছে।  বৃহস্প‌তিবার (৪ সেপ্টেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়, সব ধরনের ভিসায় বিপুলসংখ্যক আবেদন প্রাপ্তি এবং তাদের জটিল মূল্যায়নের প্রক্রিয়ার কারণে, ইতালি দূতাবাস আগামী কয়েক মাসে যে পরিমাণ ভিসা আবেদনপত্র নিরাপদে গ্রহণ ও প্রক্রিয়া করতে পারে এমন স্টাডি ভিসা আবেদনের সংখ্যার ওপর একটি সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করেছে।

ইতালি দূতাবাস জানায়, সদর দপ্তরের নির্দেশনা এবং একটি অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের পর আগামী ৩০ নভেম্বর অবধি দৈনিক ২০টি অ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণকে সর্বোচ্চ সীমা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

ভিএফএস গ্লোবাল কর্তৃক গত ৭ জুলাই এই অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো একসঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছে এবং দূতাবাস এই অবস্থায় কোনো প্রকার অ্যাপয়েন্টমেন্ট প্রকাশ করবে না, যদি না কোনো অ্যাকাডেমিক প্রতিষ্ঠান হতে উপযুক্ত এবং অনুমোদিত স্কলারশিপের নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে বলেও জানা গেছে।

ইত্তেফাক/এটিএন

বিষয়:

শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বিদেশগামী শিক্ষার্থীদের জন্য সুখবর দিলো সরকার

শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে ফেরানোই ছিল চ্যালেঞ্জ

বিশেষ অনুদান পাচ্ছে ৭১০০ শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

শিক্ষার্থীদের অসদুপায় অবলম্বন বেড়েছে, সহযোগিতায় একশ্রেণির শিক্ষক

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

আন্দোলন স্থগিত পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের

পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের আন্দোলন সাময়িক স্থগিত

কারিগরি শিক্ষা শেষেও বেকার থাকছে ৭৫ শতাংশ সনদধারী

কাল সারা দেশে কারিগরি শিক্ষার্থীদের মহাসমাবেশের ঘোষণা

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng