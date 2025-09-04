বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য সুখবর দিলো ঢাকার ইতালি দূতাবাস। তারা আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত একদিনে সর্বোচ্চ ২০টি অ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণের সীমা নির্ধারণ করেছে বলে জানা গেছে। বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এতে বলা হয়, সব ধরনের ভিসায় বিপুলসংখ্যক আবেদন প্রাপ্তি এবং তাদের জটিল মূল্যায়নের প্রক্রিয়ার কারণে, ইতালি দূতাবাস আগামী কয়েক মাসে যে পরিমাণ ভিসা আবেদনপত্র নিরাপদে গ্রহণ ও প্রক্রিয়া করতে পারে এমন স্টাডি ভিসা আবেদনের সংখ্যার ওপর একটি সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করেছে।
ইতালি দূতাবাস জানায়, সদর দপ্তরের নির্দেশনা এবং একটি অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের পর আগামী ৩০ নভেম্বর অবধি দৈনিক ২০টি অ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণকে সর্বোচ্চ সীমা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।
ভিএফএস গ্লোবাল কর্তৃক গত ৭ জুলাই এই অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো একসঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছে এবং দূতাবাস এই অবস্থায় কোনো প্রকার অ্যাপয়েন্টমেন্ট প্রকাশ করবে না, যদি না কোনো অ্যাকাডেমিক প্রতিষ্ঠান হতে উপযুক্ত এবং অনুমোদিত স্কলারশিপের নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে বলেও জানা গেছে।