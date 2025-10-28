শামীমের ব্যাটিংয়ে হতাশ লিটন

চট্টগ্রামে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ১৬ রানে হেরে সিরিজ শুরু করেছে বাংলাদেশ। ম্যাচ শেষে দলের অধিনায়ক লিটন দাস সরাসরি হতাশা প্রকাশ করেছেন শামীম হোসেন পাটোয়ারীর ব্যাটিং নিয়ে। তার মতে, দলের চাপে না থাকলেও এমন সময় অপ্রয়োজনীয় শট খেলে উইকেট বিলিয়ে দেওয়া একেবারেই অগ্রহণযোগ্য।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের দেওয়া ১৬৬ রানের লক্ষ্যে নেমে বাংলাদেশের স্কোর যখন ৪.২ ওভারে ৩ উইকেটে ৩৮ রান, তখন ব্যাটিংয়ে নামেন শামীম। চট্টগ্রামে স্বাগতিকদের রানরেট তখন ৮.৭৭। রান তোলার চাপও তখন বেশি ছিল না। কিন্তু ইনিংসের ষষ্ঠ ওভারের তৃতীয় বলে জেসন হোল্ডারকে পুল করতে গিয়ে বোল্ড হয়ে যান পাঁচ নম্বরে নামা শামীম। ৪ বলে ১ রান করা শামীম যেভাবে উইকেট বিলিয়ে দিয়ে এসেছেন, সেটা লিটনের কাছে মনে হয়েছে অগ্রহণযোগ্য।
ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে লিটন দাস বলেন, ‘শামীম যেভাবে ব্যাটিং করেছে, সেটা সত্যিই হতাশাজনক। তার দায়িত্ব নিয়ে খেলা উচিত ছিল। এমন পরিস্থিতিতে অভিজ্ঞতা ও স্থিরতা দেখানো জরুরি ছিল।’
লিটনের মতে শেষের দিকে আরও ভালো বোলিং করতে হবে। বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘তারা প্রথম ১০ ওভারে ভালো ব্যাটিং করেছে। উইকেট একটু ধীরগতির ছিল। যদি দ্রুত কয়েকটা উইকেট তুলতে পারতাম, তাহলে তাদের চাপে ফেলতে পারতাম। আমাদের স্লগ ওভার ভালোভাবে কাজে লাগাতে হবে।’
আগামী ২৯ ও ৩১ অক্টোবর চট্টগ্রামেই অনুষ্ঠিত হবে সিরিজের বাকি দুই ম্যাচ। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে দুটি ম্যাচই।