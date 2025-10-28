সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আওয়ামী লীগ ২০১৪ সালের পর দেউলিয়া হয়ে গেছে: মাহফুজ আলম

আপডেট : ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ২১:০৬

তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. মাহফুজ আলম বলেছেন, আওয়ামী লীগ ২০১৪ সালের পর দেউলিয়া হয়ে গেছে। মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) রাজধানীর একটি হোটেলে বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে উপদেষ্টা বলেন, আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক আকার থাকা সত্ত্বেও অভ্যন্তরীণ কার্যকারিতা বিঘ্নিত হয়েছে। 

তিনি বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থান সংস্কারের জন্য একটি সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে। তবে, তিনি জোর দিয়ে বলেন, পূর্ববর্তী প্রশাসন ১৯৯০ সালের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পরে এবং সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক শাসনামলে ব্যাপক পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং চেষ্টা করেছে।

তথ্য উপদেষ্টা বলেন, আজকের মূল বিষয় কেবল ভালো নীতি বাস্তবায়ন করা নয়, বরং বিদ্যমান কাঠামোগত সমস্যাগুলোর সমাধান করা।

তিনি বলেন, রাজনৈতিক লক্ষ্য মানে কেবল সংস্কার বা প্রতিষ্ঠানের নাম বা পদবি পরিবর্তন করা নয়। বরং এর উদ্দেশ্য হলো ব্যবস্থার বিলুপ্তি এবং একটি নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা তৈরি করা।

তিনি আরও বলেন, এই অ্যাপ্রোচটি ইচ্ছাকৃতভাবে ‘এক-দফা দাবির’ সঙ্গে একীভূত করা হয়েছিল।

তথ্য উপদেষ্টা বলেন, জুলাইয়ে আলোচনার সময় কেবল হাসিনার পতনই নয়, বরং রাজনীতির নির্দিষ্ট পরিভাষা দাবি করা হয়েছিল। হাসিনার পতন ও ব্যবস্থার বিলুপ্তি এবং একটি নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের দাবির ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। 

ইত্তেফাক/এসএএস

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
