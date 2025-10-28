দেশে স্বর্ণের দামে বড় পতন, ভরিতে কমলো ১০,৪৭৪ টাকা

সেকশন

দেশের বাজারে আবারও বড় পরিমাণে স্বর্ণের দাম কমিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস)। এবার প্রতি ভরিতে ১০ হাজার ৪৭৪ টাকা কমিয়ে ২২ ক্যারেটের এক ভরি স্বর্ণের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ৯৩ হাজার ৮০৯ টাকা।

নতুন এ দাম বুধবার (২৯ অক্টোবর) থেকে কার্যকর হবে বলে মঙ্গলবার রাতে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায় বাজুস।

বাজুসের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, স্থানীয় বাজারে তেজাবি স্বর্ণের (পিওর গোল্ড) মূল্য কমে গেছে। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় দাম সমন্বয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

নতুন দরে—

ক্যারেট ভরিপ্রতি দাম (টাকা)
২২ ক্যারেট ১,৯৩,৮০৯
২১ ক্যারেট ১,৮৫,০০৩
১৮ ক্যারেট ১,৫৮,৫৭২
সনাতন পদ্ধতি ১,৩১,৬২৮

বাজুস জানায়, স্বর্ণের বিক্রয়মূল্যের সঙ্গে সরকার নির্ধারিত ৫ শতাংশ ভ্যাট এবং বাজুস নির্ধারিত ন্যূনতম ৬ শতাংশ মজুরি যুক্ত করতে হবে।
তবে গহনার ডিজাইন ও মানভেদে মজুরির তারতম্য হতে পারে।

এর আগে, গত ২৭ অক্টোবর বাজুস ভরিপ্রতি ৩ হাজার ৬৭৪ টাকা কমিয়ে ২২ ক্যারেট স্বর্ণের দাম নির্ধারণ করেছিল ২ লাখ ৪ হাজার ২৮৩ টাকা। একদিন পর আবারও দামে বড় সমন্বয় আনা হলো।

এ নিয়ে চলতি বছর দেশে ৭০ বার স্বর্ণের দাম সমন্বয় করা হয়েছে—যার মধ্যে ৪৮ বার বেড়েছে, আর কমেছে ২২ বার। ২০২৪ সালে মোট ৬২ বার দাম সমন্বয় হয়েছিল, যার মধ্যে ৩৫ বার বৃদ্ধি ও ২৭ বার হ্রাস করা হয়।

স্বর্ণের দামে বড় পতন হলেও দেশের বাজারে রুপার দাম অপরিবর্তিত রয়েছে।

বর্তমান দর অনুযায়ী—২২ ক্যারেটের রুপা প্রতি ভরি ৪,২৪৬ টাকা, ২১ ক্যারেট ৪,০৪৭ টাকা, ১৮ ক্যারেট ৩,৪৭৬ টাকা, এবং সনাতন পদ্ধতির রুপা প্রতি ভরি ২,৬০১ টাকা বিক্রি হচ্ছে।

চলতি বছরে রুপার দাম ৯ বার সমন্বয় করা হয়েছে—এর মধ্যে বেড়েছে ৬ বার, কমেছে ৩ বার।

