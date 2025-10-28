সেকশন

জুলাই সনদ বাস্তবায়নে গণভোটের বিকল্প নেই: মোহাম্মদ তাহের

আপডেট : ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৪৩

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে গণভোটের বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। তিনি বলেন, ‘গণভোট জাতীয় নির্বাচনের আগেই হওয়া উচিত বলে মনে করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। জুলাই সনদ বাস্তবায়নে গণভোটের বিকল্প নেই। জুলাই সনদ বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশের জনগণ উপকৃত হবে।’

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) বিকেলে একটি গণমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি এ মন্তব্য করেন। তাহের জানান, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন যে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের রূপরেখা প্রধান উপদেষ্টার কাছে জমা দিয়েছে, জামায়াতে ইসলামী তা স্বাগত জানিয়েছে।

এদিন দুপুরে নির্বাচন কমিশনে (ইসি) প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) ও চার কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক করেছে জামায়াতের সাত সদস্যের প্রতিনিধি দল।

বৈঠক শেষে দলের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার সাংবাদিকদের জানান, ‘আমরা নভেম্বরে গণভোট আয়োজনের প্রস্তাব দিয়েছি। পাশাপাশি জোট গঠিত হলেও শরিকদের নিজ নিজ প্রতীকে ভোট দেওয়ার বিধান বহাল রাখার দাবি জানিয়েছি।’

মঙ্গলবার দুপুরে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের উপায় সম্পর্কিত সুপারিশ জমা দেয়।

সেই রূপরেখা অনুযায়ী— প্রথমে অন্তর্বর্তী সরকার সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি করবে, এরপর গণভোট অনুষ্ঠিত হবে, গণভোটে পাস হলে ২৭০ দিনের মধ্যে নির্বাচিত সংসদ তা বাস্তবায়ন করবে।

কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. রীয়াজ বলেন, ‘কিছু বিষয় অফিস আদেশের মাধ্যমেও বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। তবে রাজনৈতিক দলগুলোর নোট অব ডিসেন্ট গণভোটে উল্লেখ থাকবে না।’

