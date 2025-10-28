লিবিয়া থেকে দেশে ফিরেছে ১৭৪ বাংলাদেশি

লিবিয়া থেকে দেশে ফিরেছেন আরও ১৭৪ জন বাংলাদেশি। মানবপাচারকারীদের প্রলোভনে পড়ে ইউরোপে যাওয়ার পথে দেশটিতে আটকা পড়েছিলেন তারা। লিবিয়ার বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টারে আটক আরও বাংলাদেশিদের নিরাপদ প্রত্যাবাসনের জন্য সরকার, দূতাবাস ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো একযোগে কাজ করছে বলে জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) দুপুরে বুরাক এয়ারের একটি চার্টার্ড ফ্লাইটে তারা দেশে ফিরেন।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ফেরত আসা নাগরিকরা ঢাকায় পৌঁছালে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান কর্মকর্তারা। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা প্রত্যাবাসিতদের পথখরচ, খাদ্যসামগ্রী ও প্রাথমিক চিকিৎসা সহায়তা দেয়। লিবিয়ার বাংলাদেশি দূতাবাস, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, দেশটির সরকার এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা-আইওএম'র সহযোগিতায় এ ১৭৪ জন অনিয়মিত বাংলাদেশিকে দেশে ফেরত আনা হলো। এদের অনেকেই দেশটিতে অপহরণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।
জনসচেতনতা বাড়াতে এসব নাগরিকদের অভিজ্ঞতা সবার সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।