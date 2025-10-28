কেউ এককভাবে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিতে পারবে না: নাহিদ ইসলাম

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, ‘আগামীর সংসদে যদি কোনো রাজনৈতিক দল এককভাবে সরকার গঠন করে এবং তা পরিচালনা করে, তাহলে সেই সরকার বা সংসদ বেশিদিন টিকবে না।’
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) দুপুরে রাজশাহী পর্যটন মোটেলে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এ মন্তব্য করেন।
নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘আওয়ামী লীগ প্রশ্নে কিংবা ভারতীয় আধিপত্যবাদের প্রশ্নে জামায়াত বা বিএনপির কেউই এককভাবে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিতে পারবে না। বিএনপি কখনও এককভাবে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেনি। আবার জামায়াতও বৃহৎ জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে সংসদে কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে সংসদে স্থিতিশীলতা ও অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য এনসিপি এবং তরুণ প্রজন্মের বৃহৎ প্রতিনিধিত্ব জরুরি।’
তিনি আরও বলেন, ‘আগামীর বাংলাদেশ ও জুলাই সনদের বাস্তবায়নের জন্য এনসিপিকে সাংগঠনিকভাবে আরও শক্তিশালী হতে হবে। আমরা চাই, আগামী নির্বাচনে এনসিপি শক্তিশালী দুটি রাজনৈতিক দলের একটি হিসেবে অংশগ্রহণ করুক।’
নাহিদ ইসলাম জানান, ‘অভ্যুত্থানবিরোধী শক্তি আওয়ামী লীগ ও তাদের সহযোগীরা অতীতে যেভাবে কাজ করেছে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমরা যারা ঐক্যবদ্ধ ছিলাম, এখনও আছি। দেশের প্রতিটি জেলা, মহানগর ও ইউনিট পর্যায়ে শক্তিশালী কমিটি গঠনের কাজ চলছে। আগামী জাতীয় নির্বাচনে আসনভিত্তিক প্রার্থী দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।’
তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘এই মুহূর্তে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফিরিয়ে আনার সুযোগ নেই। আমরা বিচার বিভাগকে সেই জায়গায় আনতে চাই না, কারণ অতীতে এর নানা ক্ষতিকর দিক দেখা গেছে। এটি ঐক্যমত কমিশনের বিষয়, গণভোটের মাধ্যমেই চূড়ান্ত হবে। এর আগে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আনার সুযোগ নেই। অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনেই, ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে আমাদের নির্বাচনের দিকে যেতে হবে।’
তিনি বলেন, ‘এই সরকারের কিছু সমালোচনা এসেছে, আমাদের পক্ষ থেকেও। কিছু উপদেষ্টার বিষয়েও প্রশ্ন উঠেছে। নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে প্রয়োজন হলে উপদেষ্টা পরিষদে রদবদল করতে পারে সরকার।’
শাপলা প্রতীকের বিষয়ে নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘শাপলা প্রতীক না দেওয়ার বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের স্বেচ্ছাচারিতা। কোনো ব্যাখ্যা ছাড়া সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হলে ধরে নিতে হবে কমিশন অন্য কোনো শক্তির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।’
জোট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘এনসিপি এখনও পর্যন্ত কোনো জোটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়নি। যদি জোটে যেতে হয়, তা অবশ্যই নীতিগত জায়গা থেকে হবে। জুলাই সনদ বা সংস্কার বিষয়ে যারা বাংলাদেশের পক্ষে দাঁড়াচ্ছে, তাদের সঙ্গে জোটের বিষয়ে চিন্তা করা যেতে পারে। তবে যাদের ইতিহাসে দায়ভার রয়েছে, তাদের সঙ্গে জোটে যাওয়ার আগে আমাদের অনেকবার ভাবতে হবে। কারণ, জনগণের অনেক প্রত্যাশা আমাদের কাছে। আমরা নিজেদের শক্তিতেই দাঁড়াতে চাই।’
মতবিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন এনসিপির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম, সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব নাহিদা সারোয়ার নিভা, যুগ্ম মুখ্য সংগঠক আব্দুল হান্নান মাসউদ, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আসিফ নেহাল, রাজশাহী বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইমরান ইমন এবং রাজশাহী মহানগর সমন্বয়ক কমিটির প্রধান মোবাশ্বের আলীসহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা।