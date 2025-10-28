উইকিপিডিয়ার বিকল্প হিসেবে ‘গ্রোকিপিডিয়া’ চালু করলেন ইলন মাস্ক

প্রযুক্তি উদ্যোক্তা ইলন মাস্কের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংস্থা এক্সএআই উইকিপিডিয়ার বিকল্প হিসেবে ‘গ্রোকিপিডিয়া’ নামে একটি নতুন ডিজিটাল বিশ্বকোষ চালু করেছে।
সোমবার (২৮ অক্টোবর) এটি আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। মাস্ক দীর্ঘদিন ধরেই উইকিপিডিয়াকে আদর্শগত বাম-ঘেঁষা বা পক্ষপাতদুষ্ট বলে সমালোচনা করে আসছিলেন, যার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে তিনি চালু করেছেন গ্রোকিপিডিয়া।
নিউইয়র্ক থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি এ খবর জানায়।
সোমবার সন্ধ্যা নাগাদ গ্রোকিপিডিয়ার ‘ভার্সন ০.১’-এ ৮ লাখ ৮৫ হাজারেরও বেশি আর্টিকেল যুক্ত করা হয়েছে। অপরদিকে উইকিপিডিয়ায় ইংরেজিতে ৭০ লাখেরও বেশি আর্টিকেল রয়েছে।
মাস্ক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, খুব শিগগিরই ভার্সন ১.০ প্রকাশ করা হবে, যেটি বর্তমান সাইটের তুলনায় ১০ গুণ সমৃদ্ধ হবে। এমনকি বর্তমান সংস্করণটিই উইকিপিডিয়া’র চেয়ে ভালো বলে দাবি করেন তিনি।
সাইটটি চালু করার পর মাস্ক তার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ বলেন, গ্রোক ও গ্রোকিপিডিয়া ডট কম-এর লক্ষ্য হলো সত্য, সম্পূর্ণ সত্য এবং সত্য ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা হয়তো কখনো নিখুঁত হতে পারব না, তবুও আমরা সেই লক্ষ্যের দিকেই এগিয়ে যাব।
গ্রোকিপিডিয়া মূলত গত সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে চালু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কিছু একপেশে বা ভুল তথ্য সংশোধনের কারণে এটি উদ্বোধনে একটু দেরি হয়েছে বলে জানিয়েছেন মাস্ক।
মাস্ক দীর্ঘদিন ধরেই উইকিপিডিয়ার একজন কড়া সমালোচক। ২০২৪ সালে তিনি উইকিপিডিয়াকে ‘অতি-বামপন্থীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত’ প্ল্যাটফর্ম বলে অভিযোগ করেন এবং ওই সময় তিনি সেখানে অনুদান পাঠানো বন্ধের জন্যও আহ্বান জানিয়েছিলেন।
গ্রোকিপিডিয়ার সকল কন্টেন্ট তৈরি করা হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং এক্সএআই-এর নিজস্ব এআই অ্যাসিস্ট্যান্ট গ্রোক-এর সহায়তায়।
গ্রোকিপিডিয়ায় ইলন মাস্ককে নিয়ে লেখা একটি আর্টিকেলে বলা হয়েছে, টেসলা ও স্পেসএক্স-এর সিইও ‘প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, জনসংখ্যা হ্রাস এবং প্রাতিষ্ঠানিক পক্ষপাতের মতো বিষয়গুলো নিয়ে বৃহত্তর বিতর্ককে প্রভাবিত করেছেন।’ তাছাড়া প্রচলিত মিডিয়া প্রায়ই বাম-ঘেঁষা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মাস্কের সমালোচনা করেন বলে ওই আর্টিকেলে উল্লেখ করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত উইকিপিডিয়া স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা পরিচালিত একটি সমন্বিত বিশ্বকোষ। মূলত অনুদানের মাধ্যমে এটি পরিচালিত হয়। যেকোনো ইন্টারনেট ব্যবহারকারী এর পেইজগুলোতে লিখতে বা সম্পাদনা করতে পারেন। উইকিপিডিয়া সবসময়ই তাদের কন্টেন্টে ‘নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি’ বজায় রাখার দাবি করে।