সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

রাবিতে সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন

আপডেট : ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ২২:৩৪

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) উচ্চতর গবেষণা ও অবকাঠামো উন্নয়নকে লক্ষ্য করে প্রায় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) অনুমোদন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) জনসংযোগ দপ্তরের প্রশাসক অধ্যাপক ড. আখতার হোসেন মজুমদার স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়। এর আগে সোমবার (২৭ অক্টোবর) সন্ধ্যায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. সালেহ্ হাসান নকীবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের ৫৪৩তম সভায় এ প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়।

প্রস্তাবে বলা হয়েছে, চূড়ান্ত অনুমোদন এবং প্রয়োজনীয় সরকারি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে প্রকল্পটি ২০২৬-২৭ অর্থবছর থেকে শুরু করে পরবর্তী তিন বছরে বাস্তবায়িত হবে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, গবেষণা ও অবকাঠামো খাতে বড় ধরনের পরিবর্তন আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় শিক্ষার্থীদের জন্য ৩টি নতুন ছাত্র হল ও ৩টি নতুন ছাত্রী হল নির্মাণ করা হবে। পাশাপাশি শেরে বাংলা ফজলুল হক হল পুনর্নির্মাণ, এছাড়া চিকিৎসাকেন্দ্র, বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর, জুবেরী হাউসসহ একাধিক অ্যাকাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবনের সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আধুনিক ইনোভেশন হাব নির্মাণ এবং ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরীণ সড়ক উন্নয়ন ও সংস্কারও এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত।

প্রস্তাব অনুযায়ী, এসব অবকাঠামো নির্মাণ সম্পন্ন হলে অতিরিক্ত সাত হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থীর আবাসনের ব্যবস্থা হবে। পাশাপাশি উচ্চতর গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সংগ্রহ সম্পন্ন হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার মান ও সক্ষমতায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপউপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মাঈন উদ্দীন বলেন, আমরা অনেকগুলো হল, অ্যাকাডেমিক ভবন, রিসার্চ সেন্টার নির্মাণের জন্য প্রপোজাল পাঠিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় কাজগুলো এভাবেই হয়। প্রথমে পরিকল্পনা সাজিয়ে পাঠানোর পর সরকার অনুমোদন করলে কাজ শুরু করতে হয়। আমরা আমাদের প্ল্যানগুলো ডিপিপির কাছে সাবমিট করেছি একনেক এ পাস করানোর জন্য। একনেক এ এটা হুবহু অথবা সংশোধিত আকারে পাস হতে পারে।

ইত্তেফাক/এমএএম

বিষয়:

ক্যাম্পাস রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ছবি বিকৃতিতে মামলা করলেন ঢাবি শিক্ষিকা মোনামি

ফ্রিজে রাখা খুলি দুই মাস পর লাগানো হলো মামুনের মাথায়

শাকসুর নির্বাচন কমিশন গঠনের ৫দিন পরেই বিএনপিপন্থী ৪ কমিশনারের পদত্যাগ 

ঢাবিতে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ব্যানার, তদন্তের দাবি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

জুলাইবিরোধী ৩০ শিক্ষক-কর্মকর্তার বরখাস্ত, ৩৩ ছাত্রলীগ নেতার সনদ বাতিল

জকসু নির্বাচন ডিসেম্বরেই, তফসিল ‘দু-এক দিনে’: প্রধান নির্বাচন কমিশনার

ইবি শিক্ষকের বহিস্কারসহ পাঁচ দাবি আন্দোলনকারীদের

হিজাব নিয়ে ‘বিতর্কিত’ মন্তব্যের প্রতিবাদে ‘ইসলামি লেবাসে’ ক্লাস নিলেন রাবি অধ্যাপক

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng